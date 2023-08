インスタで話題のカラーリングに施したNIKE by youにて購入しました。写真ですとわかりにくいですがスウォッシュ部分は緑(レインフォレスト)です。

15回ほど着用。所々汚れていますが、まだまだ活躍できる一足だと思います。

中古品にご理解いただける方のみご購入をお願いします。

※別のナイキシューズが入ってた箱に入れて発送します。

#エアフォースカスタム

#ナイキバイユー

#nikebyyou

商品の情報 商品のサイズ 25cm ブランド ナイキ 商品の状態 やや傷や汚れあり

