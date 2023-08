⚡プロフを読んでから購入やコメントをお願い致します!⚡

♦写真無断転載厳禁!♦

こちらの商品はフリマアプリでしか販売しておりません!ご注意ください!

➪ #SmashParkの商品

⚠️こちらの商品は信頼のできる事業者専用ブランドオークションで購入した鑑定済み商品です!さらに当方自身でも鑑定し二重で真贋しております!

もし万が一、見落とし等が原因でコピー品の疑いがあった場合コピー品であるということを断定できる根拠や証明できる物の提出をお願い致します。(鑑定機関名、担当者、指摘箇所等) 受け取り評価前にご連絡の方お願い致します。⚠️

【状態】

ヘコミ、キズのある箇所がございます!(写真4枚目参照) 写真にてご確認の上ご購入お願い致します!

*神経質な方や完璧を求めてる方はご遠慮下さい。

【実寸サイズ】

約 幅10mm × 高さ15mm

*多少の誤差はご了承ください。

【付属品】

なし

■購入後、万が一ご不満や記載以外の不具合や欠陥等ありましたら、『評価前』にコメントにてご連絡下さい。対応致します。(受け取り評価完了後での対応は致しかねます)

■商品すり替えや破損させての返品、虚偽の返品理由での返品などの悪質なトラブル行為を防ぐ為、商品の特徴箇所及びシリアルナンバーの写真を控えております。

管理番号

1907

商品の情報 ブランド エルメス 商品の状態 やや傷や汚れあり

商品の情報 ブランド エルメス 商品の状態 やや傷や汚れあり

