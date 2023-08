ご覧いただき誠にありがとうございます☻

【ブランド】

クラークス

CLARKS

【アイテム】

NATALIE BOOT

ナタリーブーツ

デザートブーツ

【商品説明】

クラークスよりナタリーシリーズのブーツです。

つま先から踵まで包み込んだソールが印象的なデザインです。

ワンカラーで統一された表情はより存在感を高め、細身のシルエットですのでスタイリッシュな足もとがお楽しみ頂けます。

【状態】

目立った傷、汚れはありません☻

画像でご確認いただき、

気になる事があればコメント下さい☻

【色】

ベージュ ライトブラウン 系

【サイズ】

表記:8G 2E EE

26.0cm 相当

【素材】

スエード レザー 本革

☻ご購入前にプロフィールのご確認をお願いいたします。

☻服は古着が大半です。まだまだたくさん着ていただけるお品ですが、自宅保管・素人検品ですのでご了承ください。

☻素人検品のため見落としがある可能性も含めたお値段ですので、ご了承ください。

☻タイトル、説明にない撮影小物類は付きません。

☻発送はコンパクトに折畳ませて頂き、簡易包装・最安値の方法で送らせて頂く予定で御座います。(発送方法は変更になる場合があります。)また、畳みジワはご容赦ください。

☻AACD加盟店にて鑑定済み品を購入の確実正規品です。

☻ご不明点があればお気軽にお問い合わせくださいませ。

商品の情報 商品のサイズ 26cm ブランド クラークス 商品の状態 目立った傷や汚れなし

