雑誌で紹介された KD-65X9200B PC周辺機器

SONY BRAVIA X9200B KD-65X9200B

3D: 3D対応有

BS/CSチューナ有無: BS/110°CSデジタル兼用チューナ

DLNA対応有

HIGH DYN. RANGE_ST: NO HDR

LEDバックライト有

LED種類: エッジライトLED

MHL対応有

NETFLIX: NO NETFLIX

WEB CONTENT ACC

color: BLACK

アクトビラ対応種類: アクトビラビデオ・フル対応

アスペクト比: 16:9

アプリ対応: アプリ プリインストール

イーサネット端子有

ディスプレイタイプ: LCD(液晶)

ハイビジョン対応: FULL HD

地上波デジタルチューナ有無数: 地上D2チューナ有

外付けHDD対応有

多段階評価2011カラーTV: 3

多段階評価2014カラーTV: 2

画素数クラス別(横): 3840以上

画素数クラス別(縦): 2160以上

画面サイズ・クラス別3: 41インチ以上

画面サイズ・クラス別4: 65インチ

省エネ基準目標年度: 2012年度

電源タイプ: ACタイプ

高速液晶表示: 120ヘルツ

#ソニー

#SONY

商品の情報 ブランド ソニー 商品の状態 やや傷や汚れあり

