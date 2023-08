●ご覧いただきまして誠にありがとうございます。

BIG YANK ビッグヤンク 1935 SHIRTS 1935シャツ 日本製



dsquared2 icon チェックシャツ

●写真は実物のお品をスマホにて撮影しております。

030462● Y's 長袖 ツートン シャツ 2 バイカラー ワイズ



美品[マインデニム]デニムウエスタンシャツ(M相当)

●フォロー割引あります!(詳細はプロフィールへ)

phlannel バンドカラーシャツ



⭐︎値下げ!舐達麻 アロハシャツXLサイズ 新古品

●こちらは厳選した一点物です!お買い上げいただけましたら早急に発送させていただきます。(送料無料)

Supreme Magazine S/S Shirt Multiマガジン マルチ



ポールスミス paul smith バイカラー シャツ ツートン

★似たお品はこちら → #古着屋funny半袖シャツ

7/4までsunsea border stripe shirt 21ss



新品 COMOLI コモリ オープンカラー チェック シャツ レーヨン サイズ2

☆size

希少/美品/Jean Paul Gaultier CLASSIQUE /シャツ

*古着ですので、下記の実寸を参考にしてくださいませ。

stein OVERSIZED STANDARD SHIRT White

*商品によっては実寸サイズを基に表記サイズとは違うサイズを記載させて頂いております。

ポロラルフローレン リネンシャツ ベージュS新品同様

*サイズ表記は全てメンズサイズとして記載しております。

Conbrio GreenLabel/Franco Spada SolidTie

肩幅 64

sefr SUNEHAM SHIRT

身幅 68

HbarC USA製 ウエスタンシャツ チェック デザイン 長袖

袖丈 22

minnano digawel シャツ サイズ2 白

着丈 75.5

70s Mr.Morts ヴィンテージ ボーリングシャツ グリーン

*着丈は「背面の首の付け根中央(バックネックポイント)から裾までの長さ」を計測しております。

新品未使用 MARNI 2021SS トロピカルウールシャツ マスタード マルニ

*リブや襟やフードは含みません。

80's 90's❗️レースアップ シャツ ブラック❗️カナダ製 編み上げ シャツ

*素人採寸ですので多少の誤差はご容赦くださいませ。

【Lサイズ Cherry Rayon】Supreme シュプリーム シャツ



美品22SSサスクワッチ ファブリックスどんぐりノーカラーシャツ長袖203N▲

☆condition

keboz オープンカラーチェックシャツ

特に目立った汚れや傷は見当たりませんが細かい汚れや傷や着用感がございます。

アロハリパブリック白鳥ワニ&フラミンゴ柄アロハ シャツ白クロコダイル鰐クロコ半袖

写真にてご確認ください。

A04187新品 21AW DAIWA PIER39オーバーサイズ シャツ:L



■FranCisT_MOR.K.S.(フランシストモークス)■チェックシャツ

☆color

アディダスオリジナルス トレフォイルNIGO 25 総柄 アロハシャツ レーヨン

写真ににてご確認ください。申し訳ございませんが素人撮影ですので実物と少しお色目が違って見える場合もございます。

新品未使用 OKINAWA WIDE SHIRTS Mサイズ



50s H BAR C ウエスタンシャツ レーヨン 刺繍 イエロー M表記

☆material

ROEN デニムシャツ

シャツ部分 素材表記がございません、綿と思われます。

STONE ISLAND シャツ

ポロシャツ部分 ポリエステル 65% 綿 35%

【希少】RRL STAR DOT WORK SHIRT 星柄 ガチャポケ スター



70s 80s sears towncraft us グランジ カートコバーン

⚠こちらのお品は古着になりますので、多少の使用感、毛玉、匂いなどある場合がございます。

アロハブロッサム アトミック 36 ワコマリア ロカビリー ミッドセンチュリー

古着にご理解ある方のみ、お買い求め頂くよう、お願いいたします。

Blackmeans ブラックミーンズ LHP ワッペンネルシャツ 数量限定



オラオラ 派手シャツ HARDY AMIES SPORT お洒落 Vシネマ系

★圧縮しての発送になりますので、畳みジワがつきますことを ご了承くださいませ。

【STUSSY】90s old stussy オープンシャツ チェック S



ボヘミアンズ ボタンダウンシャツ サイズ2 カブトムシBOHEMIANS

★お取り置きや専用ページの作成は行いませんのでご了承下さいませ。

Burberryの長袖シャツ



希少 Mercedes Benz ベンツ 両面刺繍 肉厚刺繍ロゴ ワークシャツ

◎質問がありましたらお気軽にコメントをお願いします。

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) 商品の状態 目立った傷や汚れなし

●ご覧いただきまして誠にありがとうございます。●写真は実物のお品をスマホにて撮影しております。●フォロー割引あります!(詳細はプロフィールへ)●こちらは厳選した一点物です!お買い上げいただけましたら早急に発送させていただきます。(送料無料)★似たお品はこちら → #古着屋funny半袖シャツ☆size *古着ですので、下記の実寸を参考にしてくださいませ。*商品によっては実寸サイズを基に表記サイズとは違うサイズを記載させて頂いております。*サイズ表記は全てメンズサイズとして記載しております。肩幅 64身幅 68袖丈 22着丈 75.5*着丈は「背面の首の付け根中央(バックネックポイント)から裾までの長さ」を計測しております。*リブや襟やフードは含みません。*素人採寸ですので多少の誤差はご容赦くださいませ。☆condition特に目立った汚れや傷は見当たりませんが細かい汚れや傷や着用感がございます。写真にてご確認ください。☆color写真ににてご確認ください。申し訳ございませんが素人撮影ですので実物と少しお色目が違って見える場合もございます。☆material シャツ部分 素材表記がございません、綿と思われます。ポロシャツ部分 ポリエステル 65% 綿 35%⚠こちらのお品は古着になりますので、多少の使用感、毛玉、匂いなどある場合がございます。古着にご理解ある方のみ、お買い求め頂くよう、お願いいたします。★圧縮しての発送になりますので、畳みジワがつきますことを ご了承くださいませ。★お取り置きや専用ページの作成は行いませんのでご了承下さいませ。◎質問がありましたらお気軽にコメントをお願いします。

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) 商品の状態 目立った傷や汚れなし

米国メルローズ購入 ビンテージ80s〜90年代ボーダー柄アロハ17SS SUPREME シュプリーム エッシャー ベースボールシャツ00s パタゴニア リズム オープンカラーシャツ 開襟 名作 ビンテージ 古着ヘルムートラング HELMUT LANG サーマル長袖ポロシャツ サイズLULTERIOR オーバーレイド シャツ ストライプ サイズ4テンダーロイン ボーリング シャツ 長袖 S イエローDESCENDANT 長袖シャツminedenim blac denim check 21awWACKO MARIA HAWAIIAN SHIRT S/S(TYPE-2)Graphpaper Oxford Oversized B.D Shirt