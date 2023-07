上品なスタイル ナイキ　ワッフルトレーナー　2 SP スニーカー

試着のみ未使用です

New Balance ニューバランス M990GL6

試着はしましたので未使用に近いにしておきます

恐れ入りますが値段交渉不可とさせていただきます

すり替え防止の為返品 も不可とさせていただきます

LD1000

LDV

エリート

コルテッツ

デイブレイク

NIKE

VNTG

商品の情報 商品のサイズ 27cm ブランド ナイキ 商品の状態 未使用に近い

