ブランド balenciaga バレンシアガ

商品 キャンペーンロゴ tシャツ

ブルー

サイズ表記 M

実寸平置き(cm)

着丈75

身幅55

肩幅52

袖丈22

素材 コットン100

condition: こちらの商品は 【SA】ランクです

【S】ほぼ新品。美USEDの商品

【A】軽い使用感はあるが、状態のよいUSED

【B】使用感はあるが、目立つダメージや大きな汚れはない

【C】使用感と部分的に目立つダメージや汚れあり

【D】過度の使用感、目立つダメージや汚れあり。使用は可能

【N】新品、展示品、デッドストックなど。

【JUNK】ジャンク品

古着MIX やスポーツMIX スタイルに合わせる

アイテムとしてもグッド。

レディースアイテムとしても

着て頂けると思います。

※古着 にご理解頂ける方のみの

ご購入でお願い申し上げます

神経質な方のご購入はお控え下さいませ

送料込みで、簡易包装して発送します。

即購入OKです。

宜しくお願いします。

#メンズ #ユニセックス #古着

##古着男子#古着女子

商品の情報 商品のサイズ M ブランド バレンシアガ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

商品の情報 商品のサイズ M ブランド バレンシアガ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

