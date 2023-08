【受注生産品】 ラルディーニ LARDINI ニットジャケット ホワイト XS テーラードジャケット

【商品名】LARDINI〈ラルディーニ〉ニットジャケット

新品タグ付きで御座います♪

定価 93,500円

閲覧頂きありがとうございます♪

爽やかな白を基調としたサマーニットジャケットです。

ニットですが、ドレッシーにも、ラフにも着て頂ける一品で御座います。

これからの季節にもピッタリです。

どうぞご検討の程宜しくお願い致します。

【サイズ】 44サイズ xs

ニットジャケット

肩幅:42cm

身幅:48㎝

着丈:75cm

袖丈:65cm

素人採寸の為多少の誤差ご了承ください。

【デザイン】

夏らしいホワイトカラーが爽やかなニットジャケット。

肌当たりが良くツヤのあるコットン糸で編み上げたシングルフロントのニットジャケットです。

ラペルは大きめで存在感がありフロントは2つボタンのシンプルなデザインが採用され

シンプルで大人っぽいスタイリングを楽しむことができます。

デニムなどと組み合わせてラフに着こなしたいニットジャケットです♪

●状態【SS】

【SS】新品 タグ付き

【S】 ほぼ新品、極美品

【A】使用感はあるが、目立った傷や汚れ無し

【B】少々の傷や汚れあり

購入時の試着のみで、

ほつれなどはありません。目立つダメージ・ヨゴレ等はございません。

注意事項

自宅マンションにて保管していました。細かいデザインなどは写真にてご確認ください。

あくまで個人保管の品ですので、神経質な方は

ご購入をお控えくださいませ。

また、写真の写り方・モニターの解像度により

実物と色の誤差が出る場合がございます。

色の表現は個人の主観で大体の目安になります。

色の誤差を気にされる方、はご購入をお控えくださいます様お願い致します!

上記ご理解の上、ご購入を頂ければ幸いに御座います♪

どうぞ宜しくお願い致します♪

素材:綿100%

カラー...ホワイト

柄・デザイン...無地

素材...ニット

季節感...春, 秋, 冬カラー...ホワイト

季節感...春, 夏, 秋

商品の情報 商品のサイズ XS(SS) ブランド ラルディーニ 商品の状態 未使用に近い

【商品名】LARDINI〈ラルディーニ〉ニットジャケット新品タグ付きで御座います♪定価 93,500円閲覧頂きありがとうございます♪爽やかな白を基調としたサマーニットジャケットです。ニットですが、ドレッシーにも、ラフにも着て頂ける一品で御座います。これからの季節にもピッタリです。どうぞご検討の程宜しくお願い致します。【サイズ】 44サイズ xsニットジャケット肩幅:42cm身幅:48㎝着丈:75cm袖丈:65cm素人採寸の為多少の誤差ご了承ください。【デザイン】夏らしいホワイトカラーが爽やかなニットジャケット。肌当たりが良くツヤのあるコットン糸で編み上げたシングルフロントのニットジャケットです。ラペルは大きめで存在感がありフロントは2つボタンのシンプルなデザインが採用されシンプルで大人っぽいスタイリングを楽しむことができます。デニムなどと組み合わせてラフに着こなしたいニットジャケットです♪●状態【SS】【SS】新品 タグ付き【S】 ほぼ新品、極美品【A】使用感はあるが、目立った傷や汚れ無し【B】少々の傷や汚れあり購入時の試着のみで、ほつれなどはありません。目立つダメージ・ヨゴレ等はございません。注意事項 自宅マンションにて保管していました。細かいデザインなどは写真にてご確認ください。あくまで個人保管の品ですので、神経質な方はご購入をお控えくださいませ。また、写真の写り方・モニターの解像度により実物と色の誤差が出る場合がございます。色の表現は個人の主観で大体の目安になります。色の誤差を気にされる方、はご購入をお控えくださいます様お願い致します!上記ご理解の上、ご購入を頂ければ幸いに御座います♪どうぞ宜しくお願い致します♪素材:綿100%カラー...ホワイト柄・デザイン...無地素材...ニット季節感...春, 秋, 冬カラー...ホワイト季節感...春, 夏, 秋

