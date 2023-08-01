豪華 ＊専用ページです＊ 生地/糸

＊doorzo様 専用ページです＊

ハンドメイド 引き揃え糸 玉巻きセット 308.。.:*♡



ウィリアム・モリス - フルーツ Fruit (MM5929)

YUWA

★綿強撚糸コットン楊柳クレープ生地 ちぢみ オイスターグレージュ

Remember Quilts

シンクオブミー シエル 2m

Junko Miyazaki

H29 引き揃え糸



キャシーマム⭐︎ハワイアンキルトキット⭐︎キャシー中島

花柄

★じゅん様専用★

コットン

5.20.p42♡rimuri様

シーチング

PJCクロッチ◇草花クロッチくん◇たっぷり大きめ

ベージュ

デザイン名わからず マリメッコ ブルー系 涼しいカラー ハンドメイド レア 生地

サイズ 106×730cm

7点セット 銘産 南部紫 南部苺 紫根染 生地



L40 裂き布 手染め糸 ジャンクジャーナル素材

控えめで、やさしいデザインの花柄プリントです。手触りは、なめらかで、とても美しいです。

最終値下げ !!! パラコード 詰め合わせ 12色 62本 合計 310ｍ 相当

光の具合により、画像の色が定まりにくいです。何卒ご了承下さいませ。最後の画像が、近い色かな、と思います。もう少し明るいベージュ色です。

F25 LIBERTY リバティ生地



❁ハンドメイド❁ コーラル&タスク Cats & Dog キルト

追加出品分です

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

＊doorzo様 専用ページです＊YUWARemember QuiltsJunko Miyazaki花柄コットンシーチングベージュサイズ 106×730cm 控えめで、やさしいデザインの花柄プリントです。手触りは、なめらかで、とても美しいです。光の具合により、画像の色が定まりにくいです。何卒ご了承下さいませ。最後の画像が、近い色かな、と思います。もう少し明るいベージュ色です。追加出品分です

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

∅♡♡312様専用 熊づくし？！ 等6点(11CT、図案印刷あり)感謝価格品 泥大島紬 龍郷 ハギレ生地5枚です。輸入毛糸 Madelinetosh 4かせ【bebe様専用ページ】 リネン刺繍マンシッカ ブルー marimekko