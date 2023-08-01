豪華 ＊専用ページです＊ 生地/糸

＊doorzo様 専用ページです＊
ハンドメイド 引き揃え糸 玉巻きセット 308.。.:*♡
ウィリアム・モリス - フルーツ Fruit (MM5929)
YUWA
★綿強撚糸コットン楊柳クレープ生地 ちぢみ オイスターグレージュ
Remember Quilts
シンクオブミー シエル 2m
Junko Miyazaki
H29 引き揃え糸
キャシーマム⭐︎ハワイアンキルトキット⭐︎キャシー中島
花柄
★じゅん様専用★
コットン
5.20.p42♡rimuri様
シーチング
PJCクロッチ◇草花クロッチくん◇たっぷり大きめ
ベージュ
デザイン名わからず マリメッコ ブルー系 涼しいカラー ハンドメイド レア 生地
サイズ 106×730cm
7点セット 銘産 南部紫 南部苺 紫根染 生地
L40 裂き布 手染め糸 ジャンクジャーナル素材
控えめで、やさしいデザインの花柄プリントです。手触りは、なめらかで、とても美しいです。
最終値下げ !!! パラコード 詰め合わせ 12色 62本 合計 310ｍ 相当
光の具合により、画像の色が定まりにくいです。何卒ご了承下さいませ。最後の画像が、近い色かな、と思います。もう少し明るいベージュ色です。
F25 LIBERTY リバティ生地
❁ハンドメイド❁ コーラル&タスク Cats & Dog キルト
追加出品分です
∅♡♡312様専用 熊づくし？！ 等6点(11CT、図案印刷あり)
感謝価格品 泥大島紬 龍郷 ハギレ生地5枚です。
輸入毛糸 Madelinetosh 4かせ
【bebe様専用ページ】 リネン刺繍
マンシッカ ブルー marimekko
＊doorzo様 専用ページです＊YUWARemember QuiltsJunko Miyazaki花柄コットンシーチングベージュサイズ 106×730cm 控えめで、やさしいデザインの花柄プリントです。手触りは、なめらかで、とても美しいです。光の具合により、画像の色が定まりにくいです。何卒ご了承下さいませ。最後の画像が、近い色かな、と思います。もう少し明るいベージュ色です。追加出品分です