■BRAND -ブランド紹介-

GUCCI サングラス(中古)

TOM FORD(トムフォード)

ADSR エーディーエスアール DARRYL サングラス

アメリカを代表する一流ファッションブランド。

oakley オークリー monster dog ブリッジロゴ USA 希少

グッチやイヴ・サンローランのクリエイティブディレクターを務めたトムフォードが2005年に自らのブランドとして創業。

(極美品!)GUCCI グッチ ロゴ GG4209S サングラス

ブランド創業時から展開するアイウェアラインはその上品さより世界中の著名人が愛用している。

オークリー RADAREV 中古品 美品



999.9 フォーナインズ OZ-202【小沢仁志 OZAWA SPECIAL】

■COMMENT -コメント-

希少品! HAKUSAN 白山眼鏡 ラウンドコンビサングラス ブラック シルバー

★TOM FORDよりダブルブリッジのクールなモデルが入荷

FACTORY900 FA-370

★純正ブルーライトカットのレンズを標準搭載

金子眼鏡 KC-18 BLS ケース付き



即日発送!! アイヴァン ローウィ loewy 45 OLB オリーブブラウン

■PRODUCT -商品詳細-

トムフォード TF5758-F-B 052 ハバナ アジアンフィット 高級メガネ

【仕様】

Bose サングラス Bose Frames Soprano

モデル名:TF5751-B 012

MOSCOT モスコット LEMTOSH レムトッシュ

素材構成:メタル×プラスチック

GUCCI vintage サングラス

レンズタイプ:ブルーブロックレンズ

ZEQUE ステルス talexマスターブルー シルバーミラー

生産国:イタリア

極美品■ Ray-Ban レイバン RB 5355F 2000 サングラス



杉本圭 KS-95 ボストン セル巻(黒)チタン 定価58,300円

【サイズ】

MOSCOT レムトッシュ46 日本限定モデル

レンズ幅:約55mm

Japonism JN-438 Col.04スパイダー生地 ナイロール

ブリッジ幅:約16mm

新品未使用FUCKING AWESOME 21SS Moon Pix サングラス

テンプル幅:約145mm

RayBan レイバン サングラス RB4259F-601/2 正規品



トータス様専用

【カラー】

【GUCCI/グッチ】ラウンド サングラス GG0586S 001

レンズ:クリア

トムフォード TOMFORD TF5146 003 メガネ

フレーム:ガンメタ×ハバナ

Few by New. F1 サングラス



NIKE SB サングラス

【付属品】

新品 トムフォード TF5698 FB FT5698 055 メガネ サングラス

外箱

ボッテガヴェネタ サングラス ブラック 新品未使用

専用ケース

人気美品✨【完売品】ジンズJINSオールチタン クラシック ゴールド

カード

未使用 Lunetta BADA ルネッタバダ サングラス 吉川晃司 568

クリーニングクロス

【週末限定値下】トムフォード サングラスRIVER TOMFORD



美品*Raybanサングラス

■安心本物保証

レイバン☆折り畳みサングラス

詳細はプロフィール欄をご参照下さい。

エンポリオ アルマーニ サングラス EA2059/30106G



Ray-Ban ROUNDMETAL EVOLVEガンメタル×ライトブルー

■注意

レイバンRB3447 004/T1 50サイズRay-Ban木村拓哉さんモデル

・海外輸入の都合上、箱・付属品にダメージのあることがございます。

【新品】TOM FORD FT5779DB 001 49サイズ ブラック

・製造由来の痕跡、微細な擦れ、キズなどはご容赦下さい。

aqua⭐︎様専用 DEPS 次元 ヴェリファイン

・新品ですが検品のため一度開封しておりますのでご了承下さい。

【新品/匿名配送】マルニ サングラス ME2106S ブルー ホワイト イタリア

・メガネフレームは新品でも製造・素材特性上、歪みのある場合がございます。よってご使用前にメガネ店様でフィッティング調整することを推奨してございます。

レイバン サングラス RB4147 710/7N 56 ウェリントン ハバナ



illesteva イレステーバ 伊達 メガネ 鼈甲 サングラス UVカット

■商品ジャンル

【未使用】銘品晴夫作 ME-22 セルロイド 鯖江

アイウェア メガネ ( 眼鏡 ) / サングラス / フレーム

★★レイバン53サイズ★★ 木村拓哉コラボ新作 RB3565-002GG-53



KANEKO OPTICAL × UNITED ARROWS メガネ John



SHADY CHARACTER NYC シェイディーキャラクター サングラス

管理番号:TF170215-372

商品の情報 ブランド トムフォードアイウェア 商品の状態 新品、未使用

