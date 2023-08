iPhone 8 Gold 64 GB SIMフリー PRODUCT RED

商品の情報 ブランド アップル 商品の状態 目立った傷や汚れなし

iPhone 8 Gold 64 GB SIMフリー PRODUCT REDREDは1番人気です!完動品画面、背面とても綺麗です。傷は側面1箇所だけバッテリー100%☆動作確認起動○充電○タッチパネル○カメラ○電源ボタン○音量ボタン○touchID○Wi-Fi○SIM通信○☆外観 ※写真載せてますので確認し自身で判断してください。画面 割れなし綺麗背面 傷なし綺麗側面 下部左側に傷あり☆iPhoneを探す オフ済み☆SIMロック 解除済みSIMフリー☆ネットワーク利用制限 ○手続き後24時間以内に発送致します。即購入大歓迎です。質問ありましたら手続き前にお願いしますiPhone 8 64GB (PRODUCT)RED Special Edition SIMフリーブランド:Apple iPhone iPhone 8センサー:加速度センサー ジャイロセンサー 地磁気センサー(コンパス) 光センサー 近接センサー 気圧センサー認証機能:指紋認証スマートフォン特徴:耐水、防水機能 ワイヤレス充電 GPS機能Apple Pay:対応内蔵ストレージ容量:64GB対応SIMサイズ:nanoSIM色:レッド系画面サイズ:4.7 インチSIM情報:SIMフリー

商品の情報 ブランド アップル 商品の状態 目立った傷や汚れなし

