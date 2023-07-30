【在庫限り】 PENTAX K-S2 18-135キット DA18-135/3.5-5.6w デジタルカメラ

PENTAX K-S2 カメラセットです。

SONY ILCE−6000

子供の撮影用に2017年に購入しましたが、すぐにビデオカメラに切り替えたため、あまり使用しないまま保管しておりました。

Canon EOS M200 Wズームキット WH ほぼ新品

また使用時は別で出品中のカバーをつけておりましたので、傷等もほとんどないかと思います。

Nikon COOLPIX900

当方、詳しいことはあまり分かりません。

ソニー SONY Cyber-shot DSC-F77 ブラック

メーカーホームページ等を参考してください。

SONY a7c ILCE-7C(B)ソニー アルファ7c

分かる範囲で質問に答えますので何かありましたらコメントよりお願いします。

☆美品☆ COOLPIX W100 防水カメラ

よろしくお願いします。

PENTAX K−1 MARK2 K-1 MARK2 ボディ



Canon eos kiss m2 カメラ

<追記>

✨人気商品✨Canon EOS 30D トリプルレンズセット

充電器とバッテリーの画像、本体動作時の画像を追加しました。

商品の情報 ブランド ペンタックス 商品の状態 目立った傷や汚れなし

PENTAX K-S2 カメラセットです。子供の撮影用に2017年に購入しましたが、すぐにビデオカメラに切り替えたため、あまり使用しないまま保管しておりました。また使用時は別で出品中のカバーをつけておりましたので、傷等もほとんどないかと思います。当方、詳しいことはあまり分かりません。メーカーホームページ等を参考してください。分かる範囲で質問に答えますので何かありましたらコメントよりお願いします。よろしくお願いします。<追記>充電器とバッテリーの画像、本体動作時の画像を追加しました。

商品の情報 ブランド ペンタックス 商品の状態 目立った傷や汚れなし

LUMIX gf10 ミラーレス一眼カメラ DC-GF10W ホワイトSONY α200一眼レフ フルセット！箱付き美品 キャノンKissx7iCanonデジタル一眼レフ キットRICOH CAPLIO GX100 VF KIT 動作確認済❤美品❤S数 極小❤Wi-Fiでスマホに転送❤Nikon D3300 RED❤SONY α7iii セット販売 交換レンズ フラッシュ カメラバックパック付き