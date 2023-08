【絶品】 Samba みさき様専用　adidas OG 23.5cm Black スニーカー

ご覧いただきありがとうございます!

アシックス ゲルライト3 アウェイクニューヨーク



商品

Adidas Samba OG

アディダス サンバ OG

サイズ 23.5cm

カラー black ブラック

品番 B75807

国内正規品新品

※即購入可能、コンビニ払いの場合はコメントください。

#在原みゆ紀

#在原みゆ紀着用

#スタイリスト私物

商品の情報 商品のサイズ 23.5cm以下 ブランド アディダス 商品の状態 新品、未使用

ご覧いただきありがとうございます!商品Adidas Samba OG アディダス サンバ OG サイズ 23.5cm カラー black ブラック品番 B75807国内正規品新品※即購入可能、コンビニ払いの場合はコメントください。#在原みゆ紀#在原みゆ紀着用#スタイリスト私物

