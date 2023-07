ジャーナルスタンダードのキルティングライナー付きフィッシュテールモッズコートです。

色味は実物の写真よりも1枚目の写真が1番近くなっておりますのでそちらをご参照ください!

ライナーをつけてなければペラペラでは無い程度で薄めの素材ですのでこれからの季節も着ていただけると思います

定価 ¥30000

●サイズ:タグ表記 Sサイズ

肩幅:58 / 身幅:70 / 袖丈:54 / 着丈:106 /

素人の採寸ですので若干の誤差はご了承ください。

●素材:

コットン70%

ナイロン30%

●状態:

2~3回着用しましたが汚れ、ほつれなどはありません。中古品ということをご理解いただいた上でご購入をお願いします。

●その他、注意事項:

自宅にて保管していました。タバコは吸いません。ペットもいません。細かいデザインなどは写真にてご確認ください。

質問、要望等ございましたらコメントにてよろしくお願いします!

M65

M51

ミリタリーコート

商品の情報 商品のサイズ S ブランド ジャーナルスタンダード 商品の状態 未使用に近い

ジャーナルスタンダードのキルティングライナー付きフィッシュテールモッズコートです。色味は実物の写真よりも1枚目の写真が1番近くなっておりますのでそちらをご参照ください!ライナーをつけてなければペラペラでは無い程度で薄めの素材ですのでこれからの季節も着ていただけると思います定価 ¥30000●サイズ:タグ表記 Sサイズ肩幅:58 / 身幅:70 / 袖丈:54 / 着丈:106 / 素人の採寸ですので若干の誤差はご了承ください。●素材:コットン70%ナイロン30%●状態:2~3回着用しましたが汚れ、ほつれなどはありません。中古品ということをご理解いただいた上でご購入をお願いします。●その他、注意事項:自宅にて保管していました。タバコは吸いません。ペットもいません。細かいデザインなどは写真にてご確認ください。質問、要望等ございましたらコメントにてよろしくお願いします!M65M51ミリタリーコート

