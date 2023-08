新着商品 any SHIPS シップスエニー カバージャケット ストレッチ ウールライク カバーオール

SHIPS any シップスエニー

Sサイズ

着丈66cm/身幅44cm/肩幅52cm/袖丈58cm

カラー:グレー

定価:¥16,940

目立った汚れなどはございませんがあくまで中古品となりますので神経質な方は予めご購入をお控え頂きますようお願い致します。

USED商品にご理解いただける方のみご購入をお願い致します。

複数点購入いただきますと10%引きさせていただきます。

#シップスエニー

#SHIPSany

#ウールライク

#カバーオール

#ブルゾン

#ジャケット

商品の情報 商品のサイズ S 商品の状態 目立った傷や汚れなし

