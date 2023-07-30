上品な FUNAI・FL-32H2010 HDD内蔵 Wチューナー搭載 32V型テレビ テレビ

フナイ FL-32H2010

4K有機ELテレビ（48V型） SONY KJ-48A9S BLACK



SONY BRAVIA 24型液晶テレビ KJ-24W450D中古品

●500GB ハードディスク内蔵でそのまま簡単録画！●地デジ・BS CS 各２チューナー搭載で裏録可能、高画質32V型液晶テレビです。軽量で移動もらくらく、便利な「静止画機能」も搭載してます。地デジ・BS視聴確認済み、各端子類も問題有りません。目立つ瑕疵は有りませんが、中古なので、小傷・使用感はご了承願います。

ハイセンスLED TV32型



TOSHIBA REGZA 50C350X 2022年製 4K 液晶テレビ 美品

【お届けする物】

TOSHIBA REGZA 液晶テレビ 32V31 2018年製

・テレビ本体（電源コード）

24インチテレビ TOSHIBAレグザ2018年モデル

・リモコン

AQUOS 2021年型 4T-C50DL1 50インチ 4K 液晶テレビ

・mini B-CASカード

プライベートビエラ UN-15S11 ブラック

・取扱説明書冊子

ソニー ブラビア SONY BRAVIA HX850 KDL-55HX850



2022年製 4K放送対応 スマート液晶テレビ TCL 43P615 BLACK

◎直接引き取りも可能です◎

Panasonic テレビ 49V 2017年製 TH-49EX750

（割引します）

TOSHIBA LED REGZA S5 40S5



パナソニック ビエラ プラズマテレビ TH-P60VT5

◎配送事故等避ける為、たのめる便で発送致します。

美品！シャープ 32V型液晶テレビ AQUOS LC-32DR9 2014年製



交渉可能 パナソニック Panasonic TH-32H300 2021年製

種類···液晶テレビ

商品の情報 商品のサイズ 32～37インチ ブランド フナイ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

フナイ FL-32H2010●500GB ハードディスク内蔵でそのまま簡単録画！●地デジ・BS CS 各２チューナー搭載で裏録可能、高画質32V型液晶テレビです。軽量で移動もらくらく、便利な「静止画機能」も搭載してます。地デジ・BS視聴確認済み、各端子類も問題有りません。目立つ瑕疵は有りませんが、中古なので、小傷・使用感はご了承願います。【お届けする物】・テレビ本体（電源コード）・リモコン・mini B-CASカード・取扱説明書冊子◎直接引き取りも可能です◎（割引します）◎配送事故等避ける為、たのめる便で発送致します。種類···液晶テレビ

商品の情報 商品のサイズ 32～37インチ ブランド フナイ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

ネット見れます ＬＧ テレビ 55UF8500テレビ壁掛け金具 壁掛け金具SHARP AQUOS E E40 LC-32E40SHARP液晶テレビ【美品】Panasonic VIERA49型テレビLG✨4K有機ELテレビ✨77インチ❗2022年即日受渡❣️送料込。今年購入。24型 TV録画機能搭載HDD500GB15500円SHARP 液晶テレビ 32型 LC-32W35J204★TOSHIBA★32インチ地デジTV★32S22★2019年製