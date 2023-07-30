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上品な FUNAI・FL-32H2010 HDD内蔵 Wチューナー搭載 32V型テレビ テレビ

商品の説明

フナイ FL-32H2010
4K有機ELテレビ（48V型） SONY KJ-48A9S BLACK

SONY BRAVIA 24型液晶テレビ KJ-24W450D中古品
●500GB ハードディスク内蔵でそのまま簡単録画！●地デジ・BS CS 各２チューナー搭載で裏録可能、高画質32V型液晶テレビです。軽量で移動もらくらく、便利な「静止画機能」も搭載してます。地デジ・BS視聴確認済み、各端子類も問題有りません。目立つ瑕疵は有りませんが、中古なので、小傷・使用感はご了承願います。
ハイセンスLED TV32型

TOSHIBA REGZA 50C350X 2022年製 4K 液晶テレビ 美品
【お届けする物】
TOSHIBA REGZA 液晶テレビ　32V31 2018年製
・テレビ本体（電源コード）
24インチテレビ　TOSHIBAレグザ2018年モデル
・リモコン
AQUOS 2021年型 4T-C50DL1 50インチ　4K 液晶テレビ
・mini B-CASカード
プライベートビエラ　UN-15S11 ブラック
・取扱説明書冊子
ソニー ブラビア SONY BRAVIA HX850 KDL-55HX850

2022年製 4K放送対応 スマート液晶テレビ TCL 43P615 BLACK
◎直接引き取りも可能です◎
Panasonic テレビ　49V 2017年製　TH-49EX750
（割引します）
TOSHIBA LED REGZA S5 40S5

パナソニック ビエラ プラズマテレビ TH-P60VT5
◎配送事故等避ける為、たのめる便で発送致します。
美品！シャープ 32V型液晶テレビ AQUOS LC-32DR9 2014年製

交渉可能　パナソニック　Panasonic TH-32H300 2021年製
種類···液晶テレビ

ネット見れます　ＬＧ　テレビ　　55UF8500

商品の情報

商品のサイズ32～37インチ
ブランドフナイ
商品の状態目立った傷や汚れなし

テレビ壁掛け金具 壁掛け金具

SHARP AQUOS E E40 LC-32E40

SHARP液晶テレビ

【美品】Panasonic VIERA49型テレビ

LG✨4K有機ELテレビ✨77インチ❗2022年

即日受渡❣️送料込。今年購入。24型 TV録画機能搭載HDD500GB15500円

SHARP 液晶テレビ　32型　LC-32W35

J204★TOSHIBA★32インチ地デジTV★32S22★2019年製
フナイ FL-32H2010●500GB ハードディスク内蔵でそのまま簡単録画！●地デジ・BS CS 各２チューナー搭載で裏録可能、高画質32V型液晶テレビです。軽量で移動もらくらく、便利な「静止画機能」も搭載してます。地デジ・BS視聴確認済み、各端子類も問題有りません。目立つ瑕疵は有りませんが、中古なので、小傷・使用感はご了承願います。【お届けする物】・テレビ本体（電源コード）・リモコン・mini B-CASカード・取扱説明書冊子◎直接引き取りも可能です◎（割引します）◎配送事故等避ける為、たのめる便で発送致します。種類···液晶テレビ

商品の情報

商品のサイズ32～37インチ
ブランドフナイ
商品の状態目立った傷や汚れなし

上品な FUNAI・FL-32H2010 HDD内蔵 Wチューナー搭載 32V型テレビ テレビ

16分钟前

上品な FUNAI・FL-32H2010 HDD内蔵 Wチューナー搭載 32V型テレビ テレビ

¥14,980 ¥12,733

(税込) 送料込み
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ff747c8e

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コメント (13)

ff747c8e
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フナイ 32V型 液晶テレビ ハイビジョン ダブルチューナー 500GB HDD内蔵(裏番組録画対応) FL-32H2010 地上・BS・110度CSデジタル

フナイ 32V型 液晶テレビ ハイビジョン ダブルチューナー 500GB HDD内蔵(裏番組録画対応) FL-32H2010 地上・BS・110度CSデジタル


Amazon | フナイ 32V型 液晶テレビ ハイビジョン ダブルチューナー

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フナイ 32V型 液晶テレビ ハイビジョン ダブルチューナー 500GB HDD内蔵(裏番組録画対応) FL-32H2010 地上・BS・110度CSデジタル

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フナイ 32V型 液晶テレビ ハイビジョン ダブルチューナー 500GB HDD内蔵(裏番組録画対応) FL-32H2010 地上・BS・110度CSデジタル

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2010シリーズ｜テレビ｜FUNAI製品情報

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フナイ 32V型 液晶テレビ ハイビジョン ダブルチューナー 500GB HDD内蔵(裏番組録画対応) FL-32H2010 地上・BS・110度CSデジタル

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FUNAI☆FL-32H2010☆HDD内蔵 Wチューナー搭載 32V型テレビ 映像機器

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