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超美品 【未使用】シンシア ローリー本革ジャケット テーラードジャケット

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シンシア ローリー本革ジャケット
お値下げ未使用タグ付き　エスカーダ　ジャケット　プルメリア

チェックテーラードジャケット
柔らかい羊革のジャケットです。
即完売品 超激レア ジルスチュアート ジャケット スーツ 長袖 フォーマル
色は秋らしいベージュキャメラ色♪
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5.1万 新品 theory セオリー ETIENNETTE B
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◎サイズ:2
★ 美品　シャネル　ブラック　ジャケット　40
実寸:身幅約43cm、ウエスト辺り約38cm、着丈約59cm。
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◎素材: 表地 羊革
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◎未使用、タグなし。
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保管期間がございます。
風雷さまお問い合わせ中★5555

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商品の情報

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商品の状態未使用に近い

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シンシア ローリー本革ジャケット柔らかい羊革のジャケットです。色は秋らしいベージュキャメラ色♪女性にふさわしい柔らかい雰囲気でご着用いただけます。トレンドに左右されないアイテムだからこそ、素材・デザインにこだわり抜いた名品をぜひお楽しみください！◎サイズ:2実寸:身幅約43cm、ウエスト辺り約38cm、着丈約59cm。◎素材: 表地 羊革　裏地 キュプラ ◎未使用、タグなし。保管期間がございます。フォクシー、エルメス、シャネル、ディオール、DeuxiemeClasse 、アナイ、ベイジー、theory、plage、NOBLE、IENA、APSTUDIO、Spick&Spanお好きの方にもおすすめ^_^

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ブランドシンシアローリー
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超美品 【未使用】シンシア ローリー本革ジャケット テーラードジャケット

32分钟前

超美品 【未使用】シンシア ローリー本革ジャケット テーラードジャケット

¥14,600 ¥12,410

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756a10

 1987

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756a10
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