超美品 【未使用】シンシア ローリー本革ジャケット テーラードジャケット

シンシア ローリー本革ジャケット
お値下げ未使用タグ付き エスカーダ ジャケット プルメリア
チェックテーラードジャケット
柔らかい羊革のジャケットです。
即完売品 超激レア ジルスチュアート ジャケット スーツ 長袖 フォーマル
色は秋らしいベージュキャメラ色♪
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女性にふさわしい柔らかい雰囲気でご着用いただけます。
極美品 リオラ ジャケット 46
5.1万 新品 theory セオリー ETIENNETTE B
トレンドに左右されないアイテムだからこそ、素材・デザインにこだわり抜いた名品をぜひお楽しみください！
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新品❣️ タグ付き テーラード ジャケット 半袖 アヤン テンセルデニム
◎サイズ:2
★ 美品 シャネル ブラック ジャケット 40
実寸:身幅約43cm、ウエスト辺り約38cm、着丈約59cm。
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◎素材: 表地 羊革
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◎未使用、タグなし。
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保管期間がございます。
風雷さまお問い合わせ中★5555
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商品の情報
|商品のサイズ
|M
|ブランド
|シンシアローリー
|商品の状態
|未使用に近い
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シンシア ローリー本革ジャケット柔らかい羊革のジャケットです。色は秋らしいベージュキャメラ色♪女性にふさわしい柔らかい雰囲気でご着用いただけます。トレンドに左右されないアイテムだからこそ、素材・デザインにこだわり抜いた名品をぜひお楽しみください！◎サイズ:2実寸:身幅約43cm、ウエスト辺り約38cm、着丈約59cm。◎素材: 表地 羊革 裏地 キュプラ ◎未使用、タグなし。保管期間がございます。フォクシー、エルメス、シャネル、ディオール、DeuxiemeClasse 、アナイ、ベイジー、theory、plage、NOBLE、IENA、APSTUDIO、Spick&Spanお好きの方にもおすすめ^_^
商品の情報
|商品のサイズ
|M
|ブランド
|シンシアローリー
|商品の状態
|未使用に近い