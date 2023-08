【送料込】 USCPA アビタス Abitus 米国公認会計士　セット 参考書

アビタス Abitus 米国公認会計士Ver7.11のセットです。34冊

USCPA アビタス Abitus 米国公認会計士 セット



●FAR 1-3

FAR 1-3 テキスト Volume 1, Volume 2(開封、使用)

FAR 1-3 問題集 Volume 1, Volume 2(開封未使用)

FAR 1-3 問題集 Volume 1&2 日本語訳(開封未使用)

●FAR 4&5

FAR 4&5 テキスト Volume 1 ,Volume 2(1のみ数ページ使用)

FAR 4&5 問題集 Volume 1 ,Volume 2 (開封未使用)

FAR 4&5 問題集 Volume 1&2 日本語訳(開封未使用)

●AUD

AUD テキスト Volume 1, Volume 2 (開封未使用)

AUD 問題集 Volume 1, Volume 2(未開封)

AUD 問題集 Volume1&2 日本語訳(未開封)

●BEC (新品未開封)

BEC テキスト Volume 1, Volume 2

BEC 問題集 Volume 1, Volume 2, Volume 3

BEC 問題集 Volume1-3 日本語訳

●REG 1

REG 1 テキスト Volume 1, Volume 2(1のみ数ページ使用)

REG 1 問題集 Volume 1, Volume2 (未開封)

REG 1 問題集 Volume1&2 日本語訳(未開封)

●REG 2 (新品未開封)

REG 2 テキスト Volume 1, Volume 2

REG 2 問題集 Volume 1, Volume 2

REG 2 問題集 Volume1&2 日本語訳

●英文会計入門

テキスト(使用)、

問題集、資料・設例解答集(未使用)

IDは付属しません。

よろしくお願い致します。

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

