ご覧頂きまして誠に有難う御座います。

シーパトローラー

小豆様 専用

新品未使用 仮面ライダージッポーライター

鬼滅の刃 ufotable限定特典 ビジュアルボード 複製原画

ご覧頂きまして誠に有難う御座います。他オークションサイトなどにも出品中のため予告なく早めに終了する場合が多いこと御了承の程、お願い申し上げます。プロフィール欄の御一読をお願い申し上げます。※特典に関しては文末にて【商品について】こけしミッキー ×ミニー[SIZE]W83×D58×H120mm【未使用】【正規品】誰もが知っているディズニーの大人気キャラクター【ミッキー&ミニー】が伝統工芸こけしとして。チャームポイントの大きな耳も木で立体的に表現。某有名モデルさんたちのご自宅などにもインテリアとして飾られている人気アイテム。元箱開封時に少し箱一部やぶれがありますが本体未使用。写真にて商品状態ご確認お願いします。色味などは多少の誤差があるかもしれません。配送に関しては元箱をエアパッキンでくるみ配送業者にお渡しを致します。特典権利を有している場合に関しましてご商品箱内に特典品を同封の上梱包させていただきます。受け取りが遅く評価をいただけないお支払いいただけない、遅延などが多いため速やかに受取評価できる方のみご購入お願いいたします。【“特典”に関して】【特典/A】ミニーコインチャーム片耳用ピアス【未使用】【正規品】※画像4枚目参照【特典/B】ミッキーミニタオル[SIZE]20×20cm【未使用】【正規品】※画像5枚目参照#ディズニー#TDL#ミッキー#ミニー#ドナルド#インテリア#オブジェ#未使用#限定#特典#梅雨

