素材···コットン

柄・デザイン···無地

カラー···ブラック

季節感···秋、冬

ロイヤルワラント、いわゆる英国王室御用達のブランド「バブアー」の最もメジャーなモデル「ビデイル」です。

サイズ…34

着丈約65

肩幅約42

身幅約47

袖丈約52

尚、素人測定のため若干の誤差がございます。

ハンティング、フィッシング、乗馬など、過酷な使用環境に耐えられるよう開発されたオイルドコットン生地は、雨風に強いことはもちろん、その独自の風合いで高い人気を得ています。

英国王室御用達という言葉は安易に使われるようなイメージがありますが、ロイヤルワラントの称号を授けられるのはエリザベス女王(2022年逝去)・エジンバラ公(2021年逝去)・チャールズ現国王の3名だけで、しかも数年ごとに、その称号にふさわしいか確かめる為の再審査があります。

バブアーはこのロイヤルワラントの紋章を3つ全てを長きに渡って獲得し続けてきた、とても格式高いブランドです。

(商品の品質とは直接関係ありませんが、エリザベス女王とエジンバラ公が亡くなられてしまった為、この3名のワラントが揃ったタグを見られるのは今だけです。)

オイルジャケットは着込むほどに味が出る、デニムさながらの「育てる楽しみ」があります。

ビデイルはバブアーのエントリーモデルとして最高の1着です。

オイル抜きを行なっています。

オイル抜きを行なった際の色落ちがあります。

若干の縮みがあり、オイルの匂いがあります。

中古品ですので、神経質な方はご購入をお控え下さい。

圧縮しての発送になります。

商品の情報 商品のサイズ S ブランド バブアー 商品の状態 やや傷や汚れあり

