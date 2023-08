※フォロー割引・おまとめ割引あります!詳細はプロフィールをご確認ください※

CLANE クラネ

PAISLEY LOOSE ONE PIECE

ペイズリールーズワンピース

ヴィンテージライクな色味と総柄でクラシックな印象に仕上げた、シーズンイメージのペイズリー柄のワンピースです。生地の織り目もプリントで表現した、CLANEオリジナルの素材を使用しました。

Vネックが顔まわりをスッキリと見せてくれて女性らしい印象に。配色のパイピングデザインでメリハリを出し、ウエスト切替位置を高めに設定したことでスタイルアップ効果があります。

Iラインシルエットでラインがスッキリとした印象に見せてくれます。上からニットやカーディガン、アウターなども羽織れるので、ロングシーズンで着用できるのが嬉しいポイント。

生地はポリエステル素材なのでシワにもなりにくく、裏地がついているので透け感を気にせず着ていただけます。普段使いはもちろん、オケージョン用としても着用していただけるので色んなシーンで活躍してくれるアイテムです。

▼カラー

アイボリー グレー

▼素材

表地 ポリエステル100%

裏地 ポリエステル100%

別地 ポリエステル100%

▼サイズ

1

身幅44

総丈130.5

ゆき79

23061514817

カラー···グレー

柄・デザイン···その他

袖丈···長袖

季節感···春、秋、冬

商品の情報 商品のサイズ M ブランド クラネ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

