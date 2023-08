BOTTEGA VENETA(ボッテガヴェネタ)の定番人気のキーリング、キーホルダーです。

反対側がカラビナ式になっているのでどこでも引っ掛けることが可能です。

ボッテガのキーリングはプレゼントにもおすすめで可愛らしさもありつつ上品な仕上がりです。

ヨーロッパのBOTTEGA VENETA直営店にて購入致しました。

ギフトレシートをお付けしますので日本国内すべてのBOTTEGA VENETA店舗にて何かあれば修理等アフターケアが受けられますので安心してご購入下さい。

#めがねさんのBOTTEGA新品一覧

○サイズ 長さ: 31.0cm , リング直径:3.5cm

○カラー 青 ブルー×シルバー

○素材 羊革

○付属品 箱、専用袋

○生産国 Made in italy

+1000円にて正規ショッパーお付けできます。

ボッテガヴェネタと言えばイントレチャート。

レザーを手作業で丁寧に編み上げた、定番の財布は、デイリーに使える優れた実用性を備えています。

※素材上、イントレチャート(編込み)は革製品特有の自然なシワやキズ等がある場合がございます。お気になさる方はご遠慮下さい。

三つ折り

二つ折り

メンズ男性

レディース女性

ブランド

商品の情報 ブランド ボッテガヴェネタ 商品の状態 新品、未使用

