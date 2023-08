2022公式店舗 シュプリーム Supreme Small ブラックＬ Box スウェット

supremeのスモールボックスロゴのトレーナーです。

色はブラック、サイズはLサイズです。

試着のみで大変美品です。

代官山で購入しましたが

Lサイズしかなく購入しましたが

やや、大きいので出品致します。

裏起毛

袋等はあります。

身長170cm以上の方が良いかと思います。

着丈73cm身幅65cm袖丈64cm肩幅56cm

(実寸ですので多少の誤差はご了承ください)

supreme

シュプリーム

フーディー

エナメル

スモールボックスロゴ

ボックスロゴ

Small box logo

hoodie

2023

カラー···ブラック

袖丈···長袖

素材···裏起毛

季節感···春、秋、冬

商品の情報 商品のサイズ L ブランド シュプリーム 商品の状態 目立った傷や汚れなし

