下記の商品内容を一読の上ご検討宜しくお願いします

※文章コピー禁止

8/6までセール対象モデル!

¥35000→¥32000

2wayスタンド1個プレゼント

ブレードプラグ1個プレゼント

※詳細はプロフへ

◯内容

〈カスタムライトセーバー REVAN ver1 Variant〉

・ヒルト(メタリック)

・ブレード(pixel)

・USB充電ケーブル

・六角穴付き止めネジ

・六角レンチ

※メーカーの仕様変更

・充電ポートが丸型からCtypeへとなっています

・起動スイッチのインジケーターLEDランプが赤丸タイプ(写真掲載)と、白丸(ロゴ入り)とロットにより存在します

確認されたい場合は、購入前にコメント欄へ

スターウォーズ「ダース・レヴァン(ジェダイナイト・レヴァン)」が劇中(ゲーム、コミック等)で使用するライトセーバーをモチーフにデザインされた高性能カスタムライトセーバー

◯データ

・ヒルト:長さ29㎝、太さ3.5㎝、約380g、アルミニウム合金、クロームメッキコート、ネジ式で分割可能

・ブレード:1インチ、長さ92㎝、ポリカーボネート製

・充電電圧:5V1A(USB充電)※専用ケーブル付属

・内臓バッテリー:18650 3.7Vリチウムイオンバッテリー

・LED:XenoPixel

特徴:これまでのneopixelをより扱い易く進化させた新しいLED制御システムです

予めプログラミングされたエフェクトやサウンドか各種初期装備されており、neopixelよりも安価で様々なエフェクトが楽しめます

・各キャラクターFXサウンドフォント(起動音)

※当店オリジナル40種&各種BGM収録コンプリートセット

・スムーズスイング

・クラッシュオンフラッシュ

・ブラスターガード

・ロックアップ

・起動エフェクト変更

・ブレードスタイル変更

・ツイストON&OFF

・ ブレードカラー変更

詳しい取り扱いは、当方にて日本語訳にした説明書を同梱致します

通常は海外より取り寄せとなりますが国内在庫ですので、ご入金後に発送までスピーディに対応させいただきます(1〜3日以内の発送)

元々パッケージや外装は存在しないモデルですので、こちら新品の物をプチプチ等で丁寧に梱包の上、発送予定でございます

スターウォーズ

starwars

ライトセーバー

lightsaber

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

下記の商品内容を一読の上ご検討宜しくお願いします※文章コピー禁止8/6までセール対象モデル!¥35000→¥320002wayスタンド1個プレゼントブレードプラグ1個プレゼント※詳細はプロフへ◯内容〈カスタムライトセーバー REVAN ver1 Variant〉・ヒルト(メタリック)・ブレード(pixel)・USB充電ケーブル・六角穴付き止めネジ・六角レンチ※メーカーの仕様変更・充電ポートが丸型からCtypeへとなっています・起動スイッチのインジケーターLEDランプが赤丸タイプ(写真掲載)と、白丸(ロゴ入り)とロットにより存在します確認されたい場合は、購入前にコメント欄へスターウォーズ「ダース・レヴァン(ジェダイナイト・レヴァン)」が劇中(ゲーム、コミック等)で使用するライトセーバーをモチーフにデザインされた高性能カスタムライトセーバー◯データ・ヒルト:長さ29㎝、太さ3.5㎝、約380g、アルミニウム合金、クロームメッキコート、ネジ式で分割可能・ブレード:1インチ、長さ92㎝、ポリカーボネート製・充電電圧:5V1A(USB充電)※専用ケーブル付属・内臓バッテリー:18650 3.7Vリチウムイオンバッテリー・LED:XenoPixel特徴:これまでのneopixelをより扱い易く進化させた新しいLED制御システムです予めプログラミングされたエフェクトやサウンドか各種初期装備されており、neopixelよりも安価で様々なエフェクトが楽しめます・各キャラクターFXサウンドフォント(起動音)※当店オリジナル40種&各種BGM収録コンプリートセット・スムーズスイング・クラッシュオンフラッシュ・ブラスターガード・ロックアップ・起動エフェクト変更・ブレードスタイル変更・ツイストON&OFF・ ブレードカラー変更詳しい取り扱いは、当方にて日本語訳にした説明書を同梱致します通常は海外より取り寄せとなりますが国内在庫ですので、ご入金後に発送までスピーディに対応させいただきます(1〜3日以内の発送)元々パッケージや外装は存在しないモデルですので、こちら新品の物をプチプチ等で丁寧に梱包の上、発送予定でございますスターウォーズstarwarsライトセーバー lightsaber

