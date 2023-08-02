期間限定特別価格 楽焼　大徳寺派　森山歓渓管長御手造　赤楽茶椀　銘「好雪]　無傷保証　箱合　古物。 陶芸

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歓溪紹忻: 明治二十一年(1888)〜昭和三十年(1955)六十七歳

茶道具 古物品 【菓子皿・蓋置セット】京焼 3代 加藤利昇



655『織部 市松紋 蕎麦猪口』 /骨董品 古美術 古玩 アンティーク

臨済宗（大徳寺）昭和二十六年 第十代管長に就任。大徳寺五百五世。

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島根県生。諱は哲明・紹忻、号は清涼。

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河野古亮に法をうけ、四百九十六世好清紹因を嗣ぐ。

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龍源院に住した。姓は森山。

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

寸法：H約7.8cm×W約12.5cm×S約5.3cm。歓溪紹忻: 明治二十一年(1888)〜昭和三十年(1955)六十七歳臨済宗（大徳寺）昭和二十六年 第十代管長に就任。大徳寺五百五世。島根県生。諱は哲明・紹忻、号は清涼。河野古亮に法をうけ、四百九十六世好清紹因を嗣ぐ。龍源院に住した。姓は森山。

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