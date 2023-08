激安直営店 【希少】ライオンハート スタジャン L アワードジャケット レザー 90s 古着 スタジャン

★1点限り!

【商品特徴】

●ブランド▶︎▶︎Lion Heart

●サイズ▶︎▶︎表記L

●寸法

着丈→約72㎝(首肩付け根から裾下)

肩幅→約55㎝(肩から肩)

袖丈→約61㎝(肩から袖先)

身幅→約59㎝(脇下から脇下)

80s~90s ライオンハートよりレザー切替スタジャンです!

王道とも言えるウール&レザーの切り替えとバックの刺繍デザインがかっこいい!

デロングなどの王道スタジャンのボディと比べ日本人の骨格にあったシルエットになっているため、80年代や90年代のアメカジスタイルが好きな方には特にご満足頂けるかと思います^^

もちろんアメカジだけでなく、トレンド古着コーデやストリートファッションにもオススメです!

入手困難な90sインポート一点物古着ですので気になった方はお早めにご利用下さい*

●状態

若干の汚れがありますが、写真を見て気にならない方にとってはかなりお買い得になっております!

【コメント無し即購入OKです】

【交渉中でも、購入者優先です】

【フォロー割あります】

⭐︎古着屋ゆうボックスはこんな方におすすめ

●ゆるだぼストリートミックスコーデ好き

●ミリタリーやウェスタン、カレッジ、サーファー、バイカー、ワークスタイルが好きなアメカジコーデ好き

●厚底靴やスニーカーと合わせたラフで着飾らない韓国ファッション好き

●高円寺や中目黒・下北沢・原宿などでお買い物をするオシャレさん

他にも80s、 90s の ナイキ / アディダス / チャンピオン / スターター / NBA / NFL / MLB / ラルフローレン / カーハート / パタゴニア / ノースフェイス / ラコステ / ハーレーダビットソン / ナイロンジャケット / スウェット / パーカー を出品してますので是非ご覧ください

→#ゆうボックスの古着

41208-24-n213

商品の情報 商品のサイズ L ブランド ヴィンテージ 商品の状態 やや傷や汚れあり

商品の情報 商品のサイズ L ブランド ヴィンテージ 商品の状態 やや傷や汚れあり

