✳️即購入歓迎です。

✳️お値下げ不可です。

エアロスミスファンにはたまらない

ミュージックビデオ集

メイキング映像など、日本語字幕付きで映画を観ているように楽しめます!

スティーブン(vo)や、メンバーの魅力的な部分が随所に散りばめられた、とても贅沢な1枚です。

MV、メイキング映像には アリシア・シルヴァーストーン、 リヴ・タイラーも出演。めちゃくちゃ可愛いです!

20年ほど前に新品で購入し、数回視聴。最近は引き出しに閉まっていたので

専門店でクリーニングしてもらいました。(研磨)

ディスク盤面に細かい傷はありますが最後まで正常に動作、視聴可能。

現在は廃盤となり、入手困難になっているようです。

作業用BGMなどにいかがでしょうか。

Aerosmith - Big Ones You Can Look At [DVD] [Import]

01 Deuces Are Wild

02 Livin'On The Edge

03 Eat The Rich

04 Cryin'

05 Amazing

06 Crazy

07 Love In An Elevator

08 Janie's Got A Gun

09 What lt Takes

10 The Other Side

11 Dude(Looks Like A Lady)

12 Angle

13 Rag Doll

#エアロスミス

#DVD

#Aerosmith

#mv

#プロモーションビデオ

#ミュージックビデオ

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

