ブランド:ROLLINGDUBTRIO ローリングダブトリオモデル:VINCENT ヴィンセントカラー:DARK BROWN※箱はありません。サイズ9(27cm)浅草のブーツショップで2021年2月に購入しました。着用回数は10回には満たないと思います。所持している同じローリングダブトリオのキャスパーも27cmで履いています。参考にしてください。レザーソールの為、滑りを防止する為にハーフラバーソールを貼りました。普段は見えない部分ですが、レザーソール部分のブランドロゴが隠れてしまっています。紐は最初に付いていた革紐が切れてしまいました。なのでホワイツの革紐を代わりに付けています。擦り傷のようなものは元からある加工です。ブラックには加工はありません。こちらのダークブラウンのみ加工があります。ブーツの元になった「革靴」というゴッホの絵に近いのはこちらのダークブラウンかと思います。最近はあまり履かなくなってしまったので出品いたします。箱は無し、革紐、ハーフラバー等、ご理解いただける方のみご購入お願いいたします。ROLLINGDUBTRIOローリングダブトリオREDWINGレッドウィングbrotherbridgeブラザーブリッジattractionsアトラクションズbiltbuckビルドバックwescoウエスコwhite’sホワイツskoobスクーブMakersメイカーズSlowWearLionスローウェアライオンChippewaチペワ

