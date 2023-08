ブランド ロイスクレヨン

ブランドコンセプト

新品タグ付◉ アーバンリサーチ ランダムドットリネンロングワンピース 36



ウットリする程のとても滑らかな生地質

見た目的には皺が付きやすい生地に見えますが、着用による皺も畳み皺も付きませんでした、ほぼ皺にならないのにキメの細かな繊細な生地で、高級な生地は違うな~と感心しました

デザインの良さ、柄の美しさ、良質な生地

丁寧な縫製

素敵な品の多いロイスクレヨンの中でも傑作ではないでしょうか(*>∀<*)

デザインも生地質も最高です!

上下別売り(個別販売)で2点合わせて

60,000円台で購入

トップス 定価25,920円

スカート 定価35,640円

3回程大事に着用しました

とても満足しました( 〃▽〃)

糸ツレ無し

汚れ無し

ロング丈トップス

&

ロングスカート

=

上下2点

セットアップ

ツーピース

アンサンブル

※メルカリ内カテゴリーでレディース/

セットアップの項目がない為

ロングワンピースを選択しています

トップス

・左サイドに自分結び紐付き

・着脱襟左サイド1点ボタン

・裏地無し

キャミソール等のインナー着用推奨

・両サイド裾なだらかなスリット入り

スカート

・左サイドに2段自分結び紐付き

・着脱左サイドファスナー

・裏地付き

透けません

・スリット無しデザイン

記載Mサイズ ゆったりめ

トップスは更にゆったりめLサイズも十分対応

トップス

・身幅約59.5

・平置きウエスト辺り約65(×2で円周)

結び紐で細めること可能

・襟下肩上採寸着丈約70

両サイド着丈約64.5

・裾幅約66.5

・袖元幅約23

スカート

・平置きウエスト約34.5

ホック留め箇所に余白あり

ご自身でホック箇所を縫い直して頂きますと

約1cm程ゆったりに出来ます

・着丈約82

6

商品の情報 商品のサイズ FREE SIZE ブランド ロイスクレヨン 商品の状態 目立った傷や汚れなし

ブランド ロイスクレヨン日本製隅々まで綺麗な縫製です袖元裏面パイピング処理された丁寧な縫製オフホワイト寄りのアイボリー×濃紺ネイビーボタニカル柄花柄ドット柄目の詰まった薄手春夏お勧めブランドコンセプト 知的で健康的で可愛く楚々とした女性に似合う服デザイン系統3パターン展開・アクティブなミリタリー・華やかなボタニカル ←本品はこちら・ガーリッシュウットリする程のとても滑らかな生地質見た目的には皺が付きやすい生地に見えますが、着用による皺も畳み皺も付きませんでした、ほぼ皺にならないのにキメの細かな繊細な生地で、高級な生地は違うな~と感心しましたデザインの良さ、柄の美しさ、良質な生地丁寧な縫製素敵な品の多いロイスクレヨンの中でも傑作ではないでしょうか(*>∀<*)憧れのブランドLoisCRAYON(*´∀`*)ポッデザインも生地質も最高です!上下別売り(個別販売)で2点合わせて60,000円台で購入トップス 定価25,920円スカート 定価35,640円3回程大事に着用しましたとても満足しました( 〃▽〃)糸ツレ無し汚れ無しロング丈トップス&ロングスカート=上下2点セットアップツーピースアンサンブル※メルカリ内カテゴリーでレディース/セットアップの項目がない為ロングワンピースを選択していますトップス・左サイドに自分結び紐付き・着脱襟左サイド1点ボタン・裏地無し キャミソール等のインナー着用推奨・両サイド裾なだらかなスリット入りスカート・左サイドに2段自分結び紐付き・着脱左サイドファスナー・裏地付き 透けません・スリット無しデザイン記載Mサイズ ゆったりめ トップスは更にゆったりめLサイズも十分対応トップス・身幅約59.5・平置きウエスト辺り約65(×2で円周) 結び紐で細めること可能・襟下肩上採寸着丈約70 両サイド着丈約64.5・裾幅約66.5・袖元幅約23スカート・平置きウエスト約34.5 ホック留め箇所に余白あり ご自身でホック箇所を縫い直して頂きますと 約1cm程ゆったりに出来ます・着丈約826

