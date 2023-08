カラー···ベージュ

柄・デザイン···プリント(ロゴなど)

素材···ボア

ジップ・ボタン···ジップアップ

フード···フードなし

襟···レギュラーカラー

季節感···春、秋、冬

1990s

patagonia

パタゴニア

クラシック

レトロX

ジャケット

Made in USA

アメリカ製

パタゴニア

フリースカーディガン

大人気のレトロX、90年代アメリカ製のものです。

裏地がメッシュなので少し暑い時も蒸れずに快適です。

1番人気のベージュ系ナチュラルカラー、モスグリーンのパイピングですのでコーディネートしやすいです。

全体的に使用感はありますが、大きく目立つダメージや汚れも無く、まだまだ長く着用頂けます。ボアの潰れも酷い部分はみられません。

90sのパタゴニアを代表するアイテムです。

人気カラーのナチュラル×グリーンで非常に合わせやすい一着。

希少なアメリカ製

メンズMサイズ相当

男性であればジャストサイズで、女性であればややゆったりめで着ていただけます。

【詳細】

サイズ:S

平置きサイズ計測です。

着丈 63cm

身幅 51cm

裄丈(首の付け根から袖先まで)72cm

素人の採寸ですので若干の誤差はご了承ください。

ポリエステル100%

【状態】

目立った傷や汚れはありません。

中古品ということをご理解いただいた上でご購入をお願いします。

#Patagonia #パタゴニア #フリース #カーディガン #ベージュ #モスグリーン #アメリカ製 #90年代 #90s #ジャケット #マウンテンジャケット

シンチラ

スナップT

レトロx

ポーラテック

ゴアテックス

防風

グリセード

ダウン

商品の情報 商品のサイズ S ブランド パタゴニア 商品の状態 目立った傷や汚れなし

カラー···ベージュ柄・デザイン···プリント(ロゴなど)素材···ボアジップ・ボタン···ジップアップフード···フードなし襟···レギュラーカラー季節感···春、秋、冬1990s patagonia パタゴニアクラシックレトロXジャケットMade in USAアメリカ製パタゴニアフリースカーディガン大人気のレトロX、90年代アメリカ製のものです。裏地がメッシュなので少し暑い時も蒸れずに快適です。1番人気のベージュ系ナチュラルカラー、モスグリーンのパイピングですのでコーディネートしやすいです。全体的に使用感はありますが、大きく目立つダメージや汚れも無く、まだまだ長く着用頂けます。ボアの潰れも酷い部分はみられません。90sのパタゴニアを代表するアイテムです。人気カラーのナチュラル×グリーンで非常に合わせやすい一着。希少なアメリカ製メンズMサイズ相当男性であればジャストサイズで、女性であればややゆったりめで着ていただけます。【詳細】サイズ:S平置きサイズ計測です。着丈 63cm身幅 51cm裄丈(首の付け根から袖先まで)72cm素人の採寸ですので若干の誤差はご了承ください。ポリエステル100%【状態】目立った傷や汚れはありません。中古品ということをご理解いただいた上でご購入をお願いします。#Patagonia #パタゴニア #フリース #カーディガン #ベージュ #モスグリーン #アメリカ製 #90年代 #90s #ジャケット #マウンテンジャケットシンチラスナップTレトロxポーラテックゴアテックス防風グリセードダウン

