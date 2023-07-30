2022年秋冬新作 990V5 スニーカー

ニューバランスの990SG5です。
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スエードモデルです。
ニューバランス M992 BL Usa製 ブラック/グレー US10D 28cm
26.5cm ワイズD
27.5cm adidas CP9652 YEEZY BOOST 350 V2
29cm KITH × Asics Gel-1130 Cream
2、3度晴れの日に使用しただけの美品です。
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箱はありません。
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よろしくお願いします。
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商品の情報
|商品のサイズ
|26.5cm
|ブランド
|ニューバランス
|商品の状態
|未使用に近い
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ニューバランスの990SG5です。スエードモデルです。26.5cm ワイズD2、3度晴れの日に使用しただけの美品です。箱はありません。よろしくお願いします。ニューバランスNew balance990 1500 1300 V2 V3 V4 V5 V6GL GY GR NV NB BK BLnike adidas reebok hoka salomonxt-6 xt 6 gtx asics gelkith patta aime leon dre ronnie fig
商品の情報
|商品のサイズ
|26.5cm
|ブランド
|ニューバランス
|商品の状態
|未使用に近い