2022年秋冬新作 990V5 スニーカー

ニューバランスの990SG5です。

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スエードモデルです。

ニューバランス M992 BL Usa製 ブラック/グレー US10D 28cm

26.5cm ワイズD

27.5cm adidas CP9652 YEEZY BOOST 350 V2



29cm KITH × Asics Gel-1130 Cream

2、3度晴れの日に使用しただけの美品です。

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箱はありません。

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よろしくお願いします。

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商品の情報 商品のサイズ 26.5cm ブランド ニューバランス 商品の状態 未使用に近い

ニューバランスの990SG5です。スエードモデルです。26.5cm ワイズD2、3度晴れの日に使用しただけの美品です。箱はありません。よろしくお願いします。ニューバランスNew balance990 1500 1300 V2 V3 V4 V5 V6GL GY GR NV NB BK BLnike adidas reebok hoka salomonxt-6 xt 6 gtx asics gelkith patta aime leon dre ronnie fig

商品の情報 商品のサイズ 26.5cm ブランド ニューバランス 商品の状態 未使用に近い

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