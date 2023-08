商品名

百洗堂款 纯银 镂空 菊花纹 香熏炉 香炉 透香炉 銀製 銀

(商品寸法・重量)

・横11.6cm

・縦11.6cm

・高さ10cm

・重量377g

※若干の誤差はご了承下さい。

発送について:

・土日祝日は、発送ができません。

・ご注文いただいた商品は、翌営業日に発送いたします。

・休業日にご注文いただいた場合は、翌営業日に発送させていただきます。

・送料は無料であり、出品者が負担いたします。

・発送方法は主にゆうパックを利用しております。

即購入歓迎しております。

値引き交渉はお受けしますが、手数料や送料がかかる場合がございますので、大幅な値引きはできかねることをご了承ください。

ご質問やご注文に関するお問い合わせは、いつでもお気軽にご連絡ください。

#時代物

#古美術

#骨董品

#古美術

#美術品

#アンティーク

#インテリア

#工芸品

#古道具

#彫刻

#日本

#中国古美術

#オークション

#古玩

#伝統工芸品

#蔵品

#雅古堂

#香熏炉

#香炉

#透香炉

#銀製

#銀瓶

主な素材...銀

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

