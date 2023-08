フォロー割、10%OFF。おまとめ購入の際、お値引きいたします!

「お値引き可能ですか???」のコメントはお控えください。。。。

3000円以下の商品は値下げなしの大特価品ですので、早いもの勝ちです♪

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

▲▲サイズ▲▲

レディースM

裄丈:79 (首後ろ真中から袖端まで)

身幅:48

着丈:83

※平置実寸 誤差はご了承ください。ゆったり、ピッタリなどのサイズ感は写真でご判断ください。

▲▲色▲▲

ベージュ

▲▲厚み▲▲

普通

▲▲状態▲▲

フード取り外し可能、前下若干汚れあり

※細心の注意を払い検品しております。

なお、評価も厳し目に記載しております。商品状態などは、写真をたくさんご用意しましたので、細部までご確認ください!

その他、海外古着、多数出品中です。

↓↓↓

#JUJU古着レディースM

↑↑↑

*注意事項

・平置実寸サイズになります。商品多数のため、サイズ感の質問などには返答ができない場合がありますので、サイズと写真で判断してください。

・商品は全て正規品ですので、安心してご入札ください。

・検品には細心の注意を払っていますが、糸のホツレ、シミ等見落としがある場合があります。

・全て古着になりますので、その点ご理解いただけない方、神経質な方のご購入はご遠慮ください。

・全て一点物になりますので、お取置きはできません。

・着画や別カットの写真対応もできません。

ほぼ毎日新商品をUPしております。フォロー登録!もよろしくお願いします。

古着

The North Face adidas nike トラックジャケット ジャージ

韓国ブランド トレーナー フーディ パーカー トラックパンツ

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ザノースフェイス 商品の状態 やや傷や汚れあり

