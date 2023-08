ニューバランス NEW BALANCE CM996MA2 996 A2 C-CAP スエードスニーカー 靴 シューズ 24.5cm BEIGE ベージュ

超レア!Nike Dunk Low Pink Oxford 24cm



NIKE AIR JORDAN 11 Jubilee 25.5cm

35周年を迎える「996」を記念して革靴の要素を取り入れた新しい仕様の「996」が登場。

【新品未使用】WMNS NIKE AIR VAPOR MAX FLYKNIT

スエードアッパーとディテールにこだわったステッチワークを取り入れることでSTANDARD 996に新しいアプローチを加えた1足。

sawa様専用☆ニューバランス★USA製 ★WR993GL★25cm

ワントーンのカラーリングはセミフォーマルな環境でも相性抜群。

on cloudX



PUMAレディースシューズ

【素材】

エアジョーダン1 MID GS 青 白 灰 24cm 箱付き

アッパー素材:天然皮革

韓国限定 コンバース converse 厚底

ソール素材:ゴム底

CONVERSE ALL STAR 100 ANIMALS HI

【色】

Y-3 HAYWORTH ワイスリー スニーカー レア

BEIGE ベージュ

グッチ GGスプリーム スニーカー 35ハーフ(22.5cm)

【状態】

NIKE エアマックス97 SE 23.5cm

4〜5回使用しています。

CHANEL/シャネルハイカットスニーカー

サイズが合わなかった為、出品

NIKE ナイキ エアフォース1 ロー ウィメンズ24.5cm ホワイト

【備考】

NEW BALANCE CM996MA2 スエード24.5cm ベージュ

品番:CM996MA2

「くりぼう様専用」オンランニングシューズCloud5

2023年2月ユナイテッドアローズにて購入

定価37400円 正規品 アトランティックスターズ レディース スニーカー 新品



W24.0cm ナイキ ウィメンズ ダンク ロー ホワイト ブラック パンダ

※箱なしで発送予定ですが、必要であれば+100円でおつけできます。

商品の情報 商品のサイズ 24.5cm ブランド ニューバランス 商品の状態 目立った傷や汚れなし

ニューバランス NEW BALANCE CM996MA2 996 A2 C-CAP スエードスニーカー 靴 シューズ 24.5cm BEIGE ベージュ35周年を迎える「996」を記念して革靴の要素を取り入れた新しい仕様の「996」が登場。スエードアッパーとディテールにこだわったステッチワークを取り入れることでSTANDARD 996に新しいアプローチを加えた1足。ワントーンのカラーリングはセミフォーマルな環境でも相性抜群。【素材】アッパー素材:天然皮革ソール素材:ゴム底【色】BEIGE ベージュ【状態】4〜5回使用しています。サイズが合わなかった為、出品【備考】品番:CM996MA22023年2月ユナイテッドアローズにて購入※箱なしで発送予定ですが、必要であれば+100円でおつけできます。

商品の情報 商品のサイズ 24.5cm ブランド ニューバランス 商品の状態 目立った傷や汚れなし

スズ様専用スーパースター J EF5398 ブラック23.5 ②新品 ナイキ NIKE AIR JORDAN 1LOW 23.5【mulberry】緑色のスリッポン【24.5㎝】ワコマリア コンバース ヒョウ柄トリバーチ スウェードスニーカー即決限定お値下げ金額 グッチ スニーカー クリスタルGGキャンバス サイズ37