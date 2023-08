【2022?新作】 【当時品】マクロス7 バルキリー5個セット！ コミック/アニメ

マクロス7 デラックスシリーズ5個セットです!

バルキリー本体に破損、部品の不足等はありませんが、パッケージの状態がよくないので【ジャンク】として出品です。

この度コレクション整理の為出品いたします。発売から年数が経過している為、美品をお求めの方、神経質な方は購入をご遠慮ください。(注意点参照)

中古品、自宅保管をご理解ご了承いただける方 よろしくお願いいたします

※バラ売り不可、セット販売のみです。

※シールは使用済みです。

【セット内容】

・DXファイヤーバルキリー(バサラスペシャル)

・DXブレイザーバルキリーVF-19S

・DXステルスバルキリーVF-17S

・DXステルスバルキリーVF-17D

・DXステルスバルキリーVF-17D

VF-17Dが2個ありますので、ダイアモンドフォースが編成できます!

【注意点】

①発売から20年以上経過しているため、箱にスレ、へこみ、シミ、破れ等一部ございます。

破損等はありませんので、箱はあくまでオマケとしてご理解いただければ問題ないかと思います。

※一部当時の値札が貼られています。パッケージ損傷の可能性がありますのでそのままにしてあります。

②VF-19のガンポッドは組み立て済みです。

③シールはすべて使用済みです。

その他、気になる箇所があれば画像をアップしますので、リクエストしてください。

※すべて開封済みの中古品、現状でのお渡しになります。御理解の上、ご購入をお願い致します。

※商品到着後の返品はすり替え等防止の為、お断りさせていただきます。

商品の情報 商品の状態 やや傷や汚れあり

