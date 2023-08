【最新入荷】 新品 US企画 ノースフェイス XS ナイロンJKT W's ウォーキング

US企画 THE NORTH FACE W's Resolve PLUS Jacket

リゾルブ プラス ジャケット

(TNF BLACK/BLUE)

人気のTHE NORTH FACE Resolve PLUS Jacketです。こちらはUSA企画の海外モデル、THE NORTH FACEの本店にてセレクトの一品になります。防水性、通気性に優れたDryvent素材を起用したテクニカルな一品。海外限定カラーのブルーとブラックのツートンカラー、フードはコンパクトに収納も可能、内側には通気性に優れたナイロンメッシュ加工となっております。袖口はリブタイプになっておりランニング中の腕まくりも容易にアクセス可能です。

WOMENS S:肩幅:36cm、着丈:60cm、身幅:47cm、袖丈:55cm(脇より)

US企画 THE NORTH FACE W's Resolve PLUS Jacketリゾルブ プラス ジャケット(TNF BLACK/BLUE)人気のTHE NORTH FACE Resolve PLUS Jacketです。こちらはUSA企画の海外モデル、THE NORTH FACEの本店にてセレクトの一品になります。防水性、通気性に優れたDryvent素材を起用したテクニカルな一品。海外限定カラーのブルーとブラックのツートンカラー、フードはコンパクトに収納も可能、内側には通気性に優れたナイロンメッシュ加工となっております。袖口はリブタイプになっておりランニング中の腕まくりも容易にアクセス可能です。WOMENS S:肩幅:36cm、着丈:60cm、身幅:47cm、袖丈:55cm(脇より)

商品の情報 ブランド ザノースフェイス 商品の状態 新品、未使用

