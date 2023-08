【未使用新品】GOLD PFEIL ゴールドファイル 2室 オックスフォードレザー セカンドバッグ セカンド クラッチバッグ

アルフレッド ダンヒル クロコダイル製 A4可 ビジネス書類ブリーフバック



【お値下げ!!】超美品 ミラショーン ブリーフケース ビジネスバッグ

各地で購入したコレクションを徐々に出品しています。

ペッレモルビダPELLE MORBIDA メンズバックパック ネイビー PC室有



【新品定価4〜5万・UNITED ARROWS・24時間以内発送】ビジネスバッグ

とても好きなブランドで複数個ドイツで購入しました。

【最終値下げ定価52800円】最高級バッグ オロビアンコ 高級2wayバッグ

手持ちのものがへたったら使うつもりで大切に保管していましたが、非常に丈夫なバッグでへたる様子が全くありません。

3.1 Phillip Lim フィリップリム 31hourbag レザーバッグ

そうこうするうちに仕事に行くことがなくなったため、使っていただける方にお譲りします。

美品BRIEFING トゥモローランド 別注 ブリーフケース ビジネス バッグ

もしかしたらもうディスコンのモデルかもしれませんが、ポケットも多くサイズのわりにはとてもたくさん入ります。

❤️美品❤️ルイヴィトン タイガ ストライプ ビジネスバッグ



トゥミTUMI ビジネスバッグ ブリーフケース アルファ 20-22112809

【サイズ】

ルイヴィトン ビジネスバッグ ポルトドキュマンヴォワヤージュダミエ 保管袋付

24.5cm x 16.5cm x 6cm(素人概寸です)

美品☆PORTER リフト ブリーフケース 2WAY 高性能 ビジネスバッグ



TUMI バックパック ビジネスバッグ リュック



【新品タグ付き】ブラックレーベルクレストブリッジ 2WAYビジネスバッグ 紺

【販売価格について】

【土屋鞄】ダレスバッグ レザー ブラック ロック金具 鍵欠品

商品によってはお値下げが可能なものもございます。

最終値下げ バルコスJ LINE ハリバコ型

ご希望の方はご希望価格をご記入のうえお問合せください。

PORTER ポーター 2WAY タンカー ビジネスバッグ ショルダーバッグ

ただし、価格改定後に速やかにご購入いただける場合に限ります。

新品未使用品 EVERWIN エヴァーウィン 3WAY バッグ ネイビー



[オロビアンコ] ビジネスバッグ URBAN TRAVELER メンズ ブラック

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

フルラ ビジネスバッグ オールレザー 紺 シボ革 A4対応 新ロゴ ロゴベルト



【訳有希少】ジョンロブ鞄ネイビー

◎北海道と沖縄県へ発送される場合は送料が異なりますので、事前にお問合せください。

ランバンオンブルー 定価2,7万 2WAY ビジネスバッグ ショルダー付き 紺

お問合せなくご購入いただき決済後に分かった場合には着払いで発送させていただきますのでご了承ください。

the north face ビジネスバッグ



【極美品】バーバリー ダレスバッグ ビジネスバック 鍵付 大容量 ノバチェック

◎時間指定などを希望される場合は落札後メッセージしてください。

未使用級❗️ PORTER ビジネスバッグ グリッパー 80周年記念 【希少】

【午前中】【14~16時】【16~18時】【18時~20時】【19~21時】から選択できます。

カステラーニ ビジネスバッグ



サムソナイト ビジネスキャリーバッグ Thulap Rolling

◎土日祝祭日は基本的に発送は行いません。

OSAMU様専用 バーバリーブラックレーベルビジネスバッグ



LOEWE ロエベ ブラック レザー ビジネスバッグ ブリーフケース アナグラム

◎即日入金いただけない場合はメッセージなどで入金の予定日などをお知らせいただけますと幸いです。

B印ヨシダ 復刻 GRIPPER ブリーフケース ビジネスバッグ ブラック



トゥミ tumi エクスパンダブル・オーガナイザー ジョイボーイ様用

管理番号

BRIEFING FUSION ONE WAY BRIEF(BLACK)

k1081964551

商品の情報 ブランド ゴールドファイル 商品の状態 新品、未使用

【未使用新品】GOLD PFEIL ゴールドファイル 2室 オックスフォードレザー セカンドバッグ セカンド クラッチバッグ各地で購入したコレクションを徐々に出品しています。とても好きなブランドで複数個ドイツで購入しました。手持ちのものがへたったら使うつもりで大切に保管していましたが、非常に丈夫なバッグでへたる様子が全くありません。そうこうするうちに仕事に行くことがなくなったため、使っていただける方にお譲りします。もしかしたらもうディスコンのモデルかもしれませんが、ポケットも多くサイズのわりにはとてもたくさん入ります。【サイズ】24.5cm x 16.5cm x 6cm(素人概寸です)【販売価格について】商品によってはお値下げが可能なものもございます。ご希望の方はご希望価格をご記入のうえお問合せください。ただし、価格改定後に速やかにご購入いただける場合に限ります。ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー◎北海道と沖縄県へ発送される場合は送料が異なりますので、事前にお問合せください。お問合せなくご購入いただき決済後に分かった場合には着払いで発送させていただきますのでご了承ください。◎時間指定などを希望される場合は落札後メッセージしてください。【午前中】【14~16時】【16~18時】【18時~20時】【19~21時】から選択できます。◎土日祝祭日は基本的に発送は行いません。◎即日入金いただけない場合はメッセージなどで入金の予定日などをお知らせいただけますと幸いです。管理番号k1081964551

商品の情報 ブランド ゴールドファイル 商品の状態 新品、未使用

新品 DEUX MONCX デュモンクス ビジネス レザーバッグ レアhartmann ハートマン オールレザー ビジネスバッグ ブリーフケース 黒【未使用に近い】TUMI トゥミ ビジネスバック ブリーフケース 26192DH22S303 Aniary アニアリ レザービジネスバッグ ハンドバッグ 本革激安‼︎未使用に近い‼︎TUMI‼︎SHIPS‼︎コラボ‼︎ ALPHA ブリーフポールスミス ビジネスバッグ ハンドバッグ、ショルダーバッグ2way A4収納可ヴィトン モノグラムマット マルデン ビジネスバッグ■06zc012154764大峽製鞄『イタリアン・ダレス』ダレスバッグ2気室新品未使用 Patagonia Tres MLC 25Lアークテリクスバッグ