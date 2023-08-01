パーティを彩るご馳走や 【Rion様ご専用】ミナペルホネン ハンドメイドクッションカバー クッションカバー

こちらはご専用ページとなっております。

岡山倉敷の隠れた名品 muniムニのクッション 唯一無二の高級クッション

恐れ入りますが、ほかのお客様はご購入をお控えいただきますよう、お願いいたします<(_ _)>

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kashwere カシウエア クッションカバー

ミナペルホネンのファブリック生地を使ったハンドメイドクッションカバーです。

未使用 クッションカバーセット

※ こちらはミナペルホネンの生地を仕入れて作製したもので、正規商品でもコラボ商品でもございません。

【Rion様ご専用】ミナペルホネン ハンドメイドクッションカバー



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［クッションカバー］

岡山倉敷の隠れた名品 muniムニのクッション 唯一無二の高級クッション

①タンバリン 新作ネイビー×ライトグリーン 4,700円

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②タンバリン 新作ベージュ×チャコール 4,700円

kashwere カシウエア クッションカバー

③タンバリン 新作グレー×ライトイエロー 4,300円

未使用 クッションカバーセット

④タンバリン イエロー×グリーン 4,100円

【Rion様ご専用】ミナペルホネン ハンドメイドクッションカバー

⑤run run run ピンク×ネイビー 3,200円

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●サイズ：45cm×45cm(仕上がり)

岡山倉敷の隠れた名品 muniムニのクッション 唯一無二の高級クッション

●色：表→上記のとおり

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裏→①ワッシャー ネイビー

kashwere カシウエア クッションカバー

②ワッシャー モカブラウン

未使用 クッションカバーセット

③シーチング グレー

【Rion様ご専用】ミナペルホネン ハンドメイドクッションカバー

④ワッシャー ピスタチオ

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⑤シーチング ネイビー

岡山倉敷の隠れた名品 muniムニのクッション 唯一無二の高級クッション

縫い代→裁ち目かがり

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kashwere カシウエア クッションカバー

●その他、注意事項：素人のハンドメイド作品ですので、仕上げにムラがございます。気になる方は購入をご遠慮いただきますようお願いいたしますm(_ _)m

未使用 クッションカバーセット

(お色名は公式名称ではございませんので、ご了承ください┏︎○︎))

【Rion様ご専用】ミナペルホネン ハンドメイドクッションカバー

またお値段は生地の入手また在庫状況によって異なりますのでご理解願います┏︎○︎)))

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岡山倉敷の隠れた名品 muniムニのクッション 唯一無二の高級クッション

①②③④⑤合計5点=21,000円

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同梱割▲400円+α→→20,400円になります┏︎○︎))

kashwere カシウエア クッションカバー



未使用 クッションカバーセット



【Rion様ご専用】ミナペルホネン ハンドメイドクッションカバー

※出品に関しまして、ご迷惑をおかけすることがあるかもしれませんが、誠意をもって対応させていただきますので、どうぞよろしくお願いいたしますm(_ _)m

商品の情報 ブランド ミナペルホネン 商品の状態 新品、未使用

こちらはご専用ページとなっております。恐れ入りますが、ほかのお客様はご購入をお控えいただきますよう、お願いいたします<(_ _)>ミナペルホネンのファブリック生地を使ったハンドメイドクッションカバーです。※ こちらはミナペルホネンの生地を仕入れて作製したもので、正規商品でもコラボ商品でもございません。［クッションカバー］①タンバリン 新作ネイビー×ライトグリーン 4,700円②タンバリン 新作ベージュ×チャコール 4,700円③タンバリン 新作グレー×ライトイエロー 4,300円④タンバリン イエロー×グリーン 4,100円⑤run run run ピンク×ネイビー 3,200円●サイズ：45cm×45cm(仕上がり)●色：表→上記のとおり 裏→①ワッシャー ネイビー ②ワッシャー モカブラウン ③シーチング グレー ④ワッシャー ピスタチオ ⑤シーチング ネイビー 縫い代→裁ち目かがり●その他、注意事項：素人のハンドメイド作品ですので、仕上げにムラがございます。気になる方は購入をご遠慮いただきますようお願いいたしますm(_ _)m (お色名は公式名称ではございませんので、ご了承ください┏︎○︎))またお値段は生地の入手また在庫状況によって異なりますのでご理解願います┏︎○︎)))①②③④⑤合計5点=21,000円同梱割▲400円+α→→20,400円になります┏︎○︎))※出品に関しまして、ご迷惑をおかけすることがあるかもしれませんが、誠意をもって対応させていただきますので、どうぞよろしくお願いいたしますm(_ _)m

商品の情報 ブランド ミナペルホネン 商品の状態 新品、未使用

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