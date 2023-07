052687120521J0688

052687120521J0688ブランド :EMPORIO ARMANI エンポリオアルマーニ 正規品サイズ :46モデル :リネン混4ボタン留めジャケット着丈 :78.5cm身幅 :53cm肩幅 :49.5cm袖丈 :59.5cm素材 :表地 ビスコース 50% リネン 25% ポリアミド15% レーヨン 10% 裏地 アクリル 63% ビスコース 37%色 :グレーとセージグリーンの中間色のようなお色となります。特徴 : ノッチドラペル ラペル幅7cm フロント4ボタン留め 左胸ダミーポケット 腹部左右パッチポケット 袖口3ボタン開き見せ 背抜き 内側右胸フラップ付きボタン留めポケット、左胸ポケットあり 肩パッドはシッカリめに入っており、ドレッシーなナチュラルショルダーを演出。生地はリネンが入ったとても爽やかな生地感のものに、丈が長めのシルエットのつくりのもので、とてもドレッシーなリゾートスタイルを感じさせる、美しいデザインのジャケットです。若干ストレッチが効き、滑らかで柔らかな生地感のため、袖通しはとてもしやすく、着心地はとても柔らかく、着用感は極上の逸品です!!状態 :こちらのお品物は GC の状態のものとなります。コンディション表N … 新品・未使用品D … 未使用保管品・店頭展示品・新古品NN … 数回使用のとても程度の良い、新品に近い状態のものGC … USEDのものですが比較的使用感の少ない、程度の良い状態のものGU … 細かな小キズ、少々の汚れがある程度の良い美品U … 一般的な使用感のあるお品通常ですとご入金頂きましてから2~3日以内には届くものと思われますが、まれに1週間以上遠方の方(沖縄や島嶼部)で時間がかかる時が御座います。土、日は配送いたしかねます。金曜日ご入金頂いた方で、月曜日配送となることがございます。ご了承くださいませ。※ いきなりの購入はお控えください。購入前に必ず一度ご連絡いただきますようよろしくお願いいたします。今回はアクセス頂きまして誠にありがとうございました。

