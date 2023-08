YOKO CHAN

ヨーコチャン定番のコクーンドレス。

上質な素材でラインがとても綺麗です。

フリルが華やかさもあり、落ちついたネイビーで上品に着て頂けます。

パーティーやセレモニーの場にぴったりのお品です。

一度短時間の着用となります。

クリーニング済み。

特に気になるダメージや汚れはなく、とても綺麗な状態です。

素材

アセテート77% ポリエステル23%

裏:キュプラ100%

サイズ

38

着丈:90㎝ バスト:84㎝ ウエスト:70cm

着丈は肩の上(首下)からの総丈で記載しております。

柄・デザイン···無地

袖丈···袖なし

季節感···春、夏、秋、冬

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ヨーコチャン 商品の状態 未使用に近い

