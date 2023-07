フィッシャーのTHE CURVシリーズのDTIの22’-23'モデルです。

FISHER フィッシャー THE CURV DTI 164cm

中上級者向けのオールラウンドモデルで、女性や力のない方でも乗りやすい板です。

1シーズン使用し、表面にそれなりに傷はありますが、滑走面やエッジの状態は概ね良好です。

VAUHTI(ヴァウチ)のリキッドワックスを塗布して、ブラッシング済みのため、すぐに滑ることができます。

定価:114,400円

以下、製品の説明

乗り味がマイルドになり、モデルチェンジ前の手ごわさが無くなっています。

『CURVシリーズ』の特徴のひとつに挙げられるのがトリプルラディウス。

トップ・センター・テールのラディウスが異なるため、1つのターンでも箇所によって違う乗り味を感じることができます。

簡単にカービングができることがCURVシリーズのコンセプトです。

ALLRIDEプレートが使われており、スキー全体が軽く柔らかく作られています。

シニアや女性、これからスキーを始めてみたい方におすすめできます。

足元が軽く、操作性に優れているので、一日中スキーを楽しめます。

FISCHER フィッシャー スキー板 ビンディングセット

THE CURV DTI ALLRIDE

◆BINDINGS

RC4 Z11 GW Powerrail Brake 78 [G]

◆SIZE(cm)

164

◆SIDECUT(mm)

120-70-102(全サイズ共通)

◆WEIGHT(g)

1950g(164cm)

◆RADIUS(m)

13m(164cm)

◆FEATURES

・小気味良いターンレスポンス

・スムーズなターン導入性能

・70mmのセンター幅の安心感で多様な雪質に対応する

◆TECHNOLOGY

・Sandwich Sidewall Construction

・Beech Poplar Woodcore

・Air Carbon TI 0.5

・Diagofiber

・On-Piste Rocker

・Race Sidewall

・Radical Triple Radius

・Allride

・World Cup Tuning

・Sintered Bases

商品の情報 商品のサイズ 160cm~ ブランド フィッシャー 商品の状態 やや傷や汚れあり

商品の情報 商品のサイズ 160cm~ ブランド フィッシャー 商品の状態 やや傷や汚れあり

