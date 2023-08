55000円税別で購入しました。

2020aw購入

着用数回の美品です。

サイズはXLです。

目立つ汚れありません。

タバコ吸いません。

ペット飼っていません。

カラーグリーン

THE NORTH FACE ノースフェイス

NP61800

MOUNTAIN JACKET マウンテンジャケット

GORE-TEX

カラー:ニュートープ

サイズ:XL

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) ブランド ザノースフェイス 商品の状態 目立った傷や汚れなし

