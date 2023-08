【SEAL限定商品】 Surface Pro 4 + Type Cover + USB HUB PC周辺機器

【再度値下げしました】

諸事情で明日14日までしか出品できません。ご購入希望の方についてはさらに価格交渉を検討します

Microsoft Surface Pro 4

専用キーボード

SANWA SUPPLY USB 3.0 HUB 付き

後継機購入につき出品します。

Intel Core i7 6650U 2.20GHz

8GB RAM

Windows 10 Pro

主な特徴、注意点

・2016年9月購入

・アメリカのMicrosoftで購入

・キーボードの配列はIMSではなくUS仕様となっていますので若干使い勝手が違います。アルファベットから日本語ローマ字入力への変更は、「Alt + ~」での切り替えとなります。

・office必要な方は別途ご準備ください(現在はoffice365で使用中)

・屋内での使用のみで目立った傷などはありません

(詳細は写真でご確認ください)

・猫を飼っていますので猫アレルギーの酷い方はご注意ください

・通常使用で問題が起こったことはありませんが、Zoomを3時間以上連続使用した際に画面が乱れる事象が出たことがあるので、Zoomでの長時間利用予定の方はその点ご理解の上ご検討ください

・サンワサプライの専用ハブをお付けします

(USB3.0 x 3)。なお、使用時は充電口を塞いでしまうため、充電ケーブルとの同時使用はできません

・使用頻度が高くなかったためバッテリー容量は良好です

・工場出荷戻しの初期化、もしくはデータ削除で発送します

商品の情報 ブランド マイクロソフト 商品の状態 目立った傷や汚れなし

