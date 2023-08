■商品

パワーパフ ガールズ DVD-BOX ブロッサム缶

完全予約限定盤

<特典>

人形、ブックレット、DVDホルダー、携帯ストラップ、マウスパッド、ボールペン

☆缶もカワイイのでプレゼント等にもいかがでしょう☆

■状態 未使用品

写真を撮るために箱を開けましたが、それまでは輸送用箱に入れてずっと暗所にて保管しておりました

輸送箱は紙製のため小傷やスレ等がございます

■即購入可能

希少な品となりますのでお値下げ等はご遠慮ください

■発送

水濡れ対策のうえ匿名配送にて承ります

■商品Powerpuff Girls DVD-BOX Blossam-CANパワーパフ ガールズ DVD-BOX ブロッサム缶 完全予約限定盤<特典>人形、ブックレット、DVDホルダー、携帯ストラップ、マウスパッド、ボールペン☆缶もカワイイのでプレゼント等にもいかがでしょう☆■状態 未使用品写真を撮るために箱を開けましたが、それまでは輸送用箱に入れてずっと暗所にて保管しておりました輸送箱は紙製のため小傷やスレ等がございます■即購入可能希少な品となりますのでお値下げ等はご遠慮ください■発送水濡れ対策のうえ匿名配送にて承ります☆以下検索用ーーーーーーーーー大人気 希少 アメリカ カートゥーン カートゥーンネットワーク パワーパフガールズ ブロッサム バブルス バターカップ パワパフ Blu-rayブルーレイ マンガ アニメ アクリル ラバー キーホルダー ストラップ チャーム マスコット ネームプレート 名札 ppg The Powerpuff GirlsDVD アメコミ キッズ 世界的cartoons COMIX cartoon 放映 放送子供 HERO ヒーロー

