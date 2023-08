ご覧いただきありがとうございます。

新品未使用で、暗所で大切に保管していました。

2012年のライブ会場でのみ販売された500枚限定ソノシート。

2012年9月19日のライブ録音を収録希少なものです。

神経質な方はご遠慮ください。

よろしくお願いいたします。

#OGRE YOU ASSHOLE

#素敵な予感

#レコード

#ソノシート

