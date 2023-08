飛び系アイアンの上の番手はコレで決まり!

「アイアン型でもまっすぐ飛ぶユーティリティ」プロギア ニュー エッグ アイ プラス 2019年9月発売

PRGR NEW egg i+

『飛び系アイアン用ユーティリティ』

プロギア ユーティリティーeggi+ 5番 5U

ロフト角 23度

プロギア純正カーボンシャフト フレックスSR (M-40)

状態は画像でご判断下さい。

試打のみの超美品。

もちろんグリップもそのままお使いいただけます。

デザインのテイストは「エッグ フォージド アイアン」とよく似ていますが、こちらは中空構造のヘッドになっています。アイアン型とはいえソール幅はワイド。

球が曲がらない。ヘッドの見た目はアイアン的ですが、性能的にはウッド型のユーティリティみたい。安定性が高く、まっすぐに飛ばしやすいです。

弾き感のある「ピキャッ!」という打音も、「エッグ フォージド アイアン」と同じです。

重心が低いため球が上がりやすく、ソールが広く滑ってくれる為、ダフリのミスに強く、とにかく易しいユーティリティになります!フェースの弾きも良いので、やさしく飛ばせるクラブです!ゴルフが簡単になるのでぜひご検討下さい!

【メーカーホームページ】

「NEW egg i+」は、やさしい飛び系アイアンとセットで使うことを想定した番手ラインアップに加え、方向性も出しやすく相性抜群のアイアン形状を採用した。

ヘッドはマレージング中空構造で深重心(GR:12.5mm)と垂直重心高さ20mmの低重心を同時に実現。

また、バックフェースグルーブ搭載の薄肉フェースとフェース下部とソール部の薄肉化でアマチュア平均実打点(17mm)※の反発をCOR 0.80までアップさせるなど、圧倒的な低重心と高初速設計でやさしくあがって飛ぶユーティリティとなっている

即購入可能ですが、他サイト併用出品の為、入札済の場合はご了承ねがいます。

あくまで中古品です。ご理解戴ける方、宜しくお願いします。

プロギア NEW egg i+ ユーティリティ [M-40 (カーボン)] (5U/SR/23度)

ブランド:PRGR egg NEW egg

利き手:右用

番手:5U

長さ(インチ):39.5 インチ

ロフト角:23度

シャフト素材:カーボン系

シャフトの硬さ:SR

商品の情報 ブランド プロギア 商品の状態 未使用に近い

