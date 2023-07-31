雑誌で紹介された supreme 15AW the コラボポーチ face north ショルダーバッグ

・商品名 15AW supreme the north face コラボポーチ

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トラベルキャニスター

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・カラー ブラック

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・サイズ 幅24×高さ12.5（素人採寸）

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・重量 230g

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・容量 約3.5L

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プリントのハゲ等なく、美品になります。

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カラーは当時1番人気であったブラックです。

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ショルダー用のストラップをおまけとしてお付けいたします。

商品の情報 ブランド シュプリーム 商品の状態 未使用に近い

・商品名 15AW supreme the north face コラボポーチ トラベルキャニスター・カラー ブラック・サイズ 幅24×高さ12.5（素人採寸）・重量 230g・容量 約3.5Lプリントのハゲ等なく、美品になります。カラーは当時1番人気であったブラックです。ショルダー用のストラップをおまけとしてお付けいたします。

商品の情報 ブランド シュプリーム 商品の状態 未使用に近い

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