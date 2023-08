魅了 ルイ ヴィトン サックプラ M95010 モノグラム チェリー バッグ トートバッグ

066 LOUIS VUITTON ルイ ヴィトン サックプラ M95010 モノグラム チェリー バッグ

2005年春夏コレクションの村上隆とコラボした限定レア品のモノグラム・チェリーのトートバッグ。特徴的な広い開口部は荷物の出し入れもしやすく使い勝手の良いバッグです。レア物で入手困難。

ブランド

LOUIS VUITTON ルイ・ヴィトン

商品名

モノグラム チェリー サックプラ

型番

M95010

シリアル

MI0015

サイズ

約W36×H38×D9cm

ハンドルの長さ約34cm

ストラップドロップの長さ約12.5cm

付属品

保存袋有

仕様

内側/オープン×1/携帯用×1

商品説明

全体擦れ汚れ ヌメ革染み

状態

中古品(ランクBC)

商品の情報 ブランド ルイヴィトン 商品の状態 やや傷や汚れあり

