NewBalance990v6 Gray

型番: M990GL6

#NewBalance

#NewBalance990v6Gray

#USA

約半年前に購入し 休日に 他の靴と ローテーションして使用していました♪

現状渡しとさせていただきますので

状態は 写真にてご確認ください☆

NBの箱に入れて その上から 簡易で袋に入れて 発送させていただきます(*☻-☻*)

※ すり替え等の防止のため返品はお断りしております。

使用回数はそんなに多くはありませんので個人的主観ですが 綺麗な方だと思います。

あくまでも

使用したものですので 神経質な方はご遠慮ください

上記をご理解の上ご購入ください☆ よろしくお願いします

New Balance M990v6 スニーカー

ブランド:New Balance

メインカラー···グレー

商品の情報 商品のサイズ 25cm ブランド ニューバランス 商品の状態 目立った傷や汚れなし

