フランス、アールヌーブォー、アールデコ期の

独70年代 Löffelhardt for Zwiesel 名作Florida

アートグラス製作を代表する工芸家エミールガレ

そのエミールガレと同等の作品を

この世に残している工芸家がドーム兄弟。

ガレとドームは切磋琢磨し、画期的なガラス技法を用いた作品の制作を行いました。

長い時代を経ても尚、彼らの生み出した

ガラスの製法を継承し伝統が生きている

ガラス工房がルーマニアのBuzau地方に

存在しています。

引き継がれた加工技法はハンドメイドにより

細部に至るまで再現されています。

是非、この機会に唯一無二のアートグラスを

お買い求めくださいませ

FG176

◆本体サイズ◆高さ24cm×幅9cm

ガラス製

原産国 ルーマニア

※専任バイヤーが現地で買い付けた正規輸入品です。

※商品にはシリアルナンバー付きの証明書が

付属しています。

※ハンドメイドの1点物となります

※閲覧する端末の設定により色相は実物と

異なる場合がございます。

※記載の寸法は計測点や目視角度による

誤差があるかと思いますので

予めご容赦ください。

※神経質な方はご購入をお控えください。

#エミールガレ

#EmileGalle

#DaumNancy

#ドームナンシー

#ガラス

#花器

#花瓶

#一輪挿し

#置き物

#フラワーベース

#アート

#美術品

#アンティーク

#エナメル彩

#アールヌーヴォ

カテゴリ...花瓶

テイスト...アンティーク・クラシック

主な素材...ガラス

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

